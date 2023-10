Κοινωνία

Αττική: Προσαγωγή αστυνομικού που κυκλοφορούσε έχοντας μαζί του ένα... μαχαίρι!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαζί του ήταν και ακόμη 3 άτομα. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε.

-

Του Μανώλη Ασαριώτη

Τη νύχτα και μετά από έλεγχο των αστυνομικών αρχών εντοπίστηκαν τέσσερα άτομα μέσα σε αυτοκίνητο, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός που υπηρετεί στο τμήμα του Κολωνού και ο οποίος είχε στην κατοχή του μαχαίρι, φωτογραφίες με όπλα και φωτογραφίες με ημίγυμνες γυναίκες

Και οι τέσσερις οδηγήθηκαν στο τμήμα.

Εκτός από τον αστυνομικό μαζί ήταν και ακόμη δύο Αμβανοί υπήκοοι και ένας Ρομά, οι οποιοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν. Στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν - μεταξύ άλλων - και διαρρηκτικά εργαλεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο 18 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Υπουργικό Συμβούλιο: Η ατζέντα της συνεδρίασης

Κακοκαιρία - Πάτρα: Δεκάδες οι κλήσεις στην Πυροσβεστική (εικόνες)