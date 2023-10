Κοινωνία

Πετράλωνα: 16χρονος επιτέθηκε σε ανήλικους με κατσαβίδι

Χειροπέδες σε έναν ανήλικο που επιτέθηκε σε συνομηλίκους του, σε προαύλιο του σχολείου.

Συνελήφθη από την αστυνομία ένας 16χρονος, ο οποίος τραυμάτισε με κατσαβίδι δύο ανήλικους σε λύκειο της Αθήνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, περίπου στις 14:00, στο προαύλιο χώρο του 12ου Λυκείου Αθηνών, που βρίσκεται επί της οδού Σφηττίων στα Κάτω Πετράλωνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 16χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, επιτέθηκε και τραυμάτισε ελαφρά στο πρόσωπο και τον αυχένα έναν 16χρονο και έναν 15χρονο.

