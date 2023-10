Πολιτική

Υπουργικό - Μητσοτάκης για Μέση Ανατολή: Πρέπει να θωρακιστούν τα σύνορα Ελλάδας και ΕΕ (εικόνες)

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για την επίσκεψη του στην Αίγυπτο, την ακύρωση του ταξιδιού του στο Ισραήλ και τους φοβους για νέες ροές προς την Ευρώπη, μέσφω Ελλάδας.

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει το Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπε ο ίδιος στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. Ειδικότερα για το ταξίδι στο Ισραήλ που ματαιώθηκε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «θα ταξιδέψω στην περιοχή το συντομότερον δυνατόν ξεκινώντας με την παρουσία μου το Σάββατο στα πλαίσια μιας πολυμερούς διάσκεψης που συγκαλεί η Αίγυπτος για το παλαιστινιακό πρόβλημα».

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την εισήγησή του εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για τα γεγονότα στη Γάζα και σημείωσε ότι «δεν πρέπει να επεκταθεί η σύρραξη» και τόνισε ότι «είναι επιβεβλημένο να ενισχύσουμε την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ και η Ελλάδα ως εξωτερικό σύνορο έχει πρόσθετη υποχρέωση να επιμείνει στην αυστηρή και δίκαιη προστασία των συνόρων χωρίς υποχωρήσεις».

Ο πρωθυπουργός αναφερθείς στην επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας τόνισε ότι προκαλεί αποτροπιασμό και ότι πρέπει να διερευνηθεί, ενώ κατόπιν σημείωσε τη θέση της Ελλάδας την οποία επανέλαβε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η οποία έχει στον πυρήνα της την «αναγνώριση του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, πάντα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, με μέλημα τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας».

«Η Ελλάδα ως εξωτερικό σύνορο έχει πρόσθετη υποχρέωση να επιμείνει στην αυστηρή και δίκαιη προστασία των συνόρων χωρίς υποχωρήσεις», τόνισε.

Οσον αφορά το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, σημείωσε ότι «οι κάλπες έκριναν, πρόσωπα, έργα και συμπεριφορές», ενώ στάθηκε στην τεράστια αποχή την οποία χαρακτήρισε «σήμα εγρήγορσης».

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, το βασικό πολιτικό συμπέρασμα προέκυψε την α’ Κυριακή, στην οποία «οι ψηφοφόροι επαναβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση και τη Ν.Δ.».

Εστειλε τέλος, μήνυμα στο τελικό της κυβέρνησης κατά των όποιων συμπεριφορών έπαρσης, επικαλούμενος τη φράση «καλύτερα πριν μιλήσουμε, να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό».

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

Ενημέρωση από τον Υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου για: α) τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, β) το ετήσιο πρόγραμμα Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης,

Ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων, τις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον χρηματοπιστωτικό τομέα,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Πάνο Τσακλόγλου των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και εξορθολογισμός της ασφαλιστικής νομοθεσίας, β) Σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης,

Εισήγηση από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη για το θέμα: Προσωπικός Ιατρός: Παρεμβάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης,

Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη σχετικά με το νέο διαχειριστικό μοντέλο για την προστασία και αξιοποίηση των δασών,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων,

Εισήγηση από την Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2024.

