Μπάιντεν σε Νετανιάχου: Φαίνεται πως η έκρηξη στο νοσοκομείο προήλθε από την άλλη πλευρά

Συνέντευξη Τύπου στο πλευρό του Ισραηλινού Πρωθυπουργού έδωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, στηρίζοντας το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν δήλωσε στο πλευρό του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι φαίνεται πως η «άλλη πλευρά» φέρει την ευθύνη για την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας.

«Είμαι θλιμμένος και σοκαρισμένος για την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας. Και με βάση αυτά που είδα, φαίνεται ότι αυτό πραγματοποιήθηκε από την αντίπαλη πλευρά», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν στο πλευρό του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει ό,τι χρειάζεται στο Ισραήλ ώστε να αμυνθεί απέναντι στην οργάνωση Χαμάς.

«Πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι η Χαμάς δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο του παλαιστινιακού λαού και δεν του φέρνει παρά δεινά», πρόσθεσε ο Τζο Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφθασε το πρωί στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, όπου τον υποδέχθηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του θα συναντηθεί με οικογένειες θυμάτων της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

«Οι Αμερικανοί κλαίνε μαζί σας», είπε ο Μπάιντεν στον Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επρόκειτο να συμμετάσχει σήμερα σε συνάντηση κορυφής στην Ιορδανία μαζί με το ιορδανό βασιλιά Αμπντάλα, τον αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Θα ήταν η πρώτη φορά από την υπογραφή των συμφωνιών του Οσλο που οι ΗΠΑ, η Παλαιστινιακή Αρχή, ως αναγνωρισμένη εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού, οι αραβικές δυνάμεις Αίγυπτος και Ιορδανία, παραδοσιακοί και διαχρονικοί μεσολαβητές στην παλαιστινοϊσραηλινή διένεξη θα συμμετείχαν από κοινού σε συνάντηση κορυφής, ανοίγοντας, ενδεχομένως, μία προοπτική κάποιου είδους αναβίωσης της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Η επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας, που σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την αναγγελία της και λίγες ώρες πριν από την πραγματοποίησή της, τίναξε στον αέρα την συνάντηση κορυφής του Αμμάν και ματαίωσε αυτήν την προοπτική, τουλάχιστον προς το παρόν.

