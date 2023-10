Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: ανήλικος καταγγέλλει τον βιασμό του

Η καταγγελία του 16χρονου για τον βιασμό του από δύο άνδρες.

Θύμα βιασμού από δύο συμπατριώτες του κατήγγειλε ότι έπεσε 16χρονος Πακιστανός, στη Θεσσαλονίκη. Η καταγγελία ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και ακολούθησε η σύλληψή τους με την αυτόφωρη διαδικασία.

Πρόκειται για έναν 20χρονο κι έναν 32χρονο, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται ένας ακόμη ομοεθνής τους που συνελήφθη. Οι δράστες οδηγούνται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο ανήλικος απευθύνθηκε στις Αρχές καταγγέλλοντας ότι το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας οι τρεις συλληφθέντες τού ζήτησαν να μεταβεί στο διαμέρισμά τους, στους Αμπελόκηπους, για να τους βοηθήσει σε εργασίες. Όταν ο 16χρονος αρνήθηκε, τον οδήγησαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα με χρήση σωματικής βίας, όπου οι δύο εξ αυτών προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος του.

Η σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την πράξη του βιασμού ανηλίκου από κοινού, όπως επίσης επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κατά συναυτουργία.

