Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι ανατροπές και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

-

«Βιώνουμε μια πολύ περίεργη περίοδο», είπε η Λίτσα Πατέρα την Τετάρτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος εξήγησε ότι «Ο Άρης, ο οποίος είναι ο θεός της δράσης και του πολέμου, έχει μπει στον Σκορπιό, με χαρακτηριστικά να μην τα πω ύπουλα, να τα πω παρασκηνιακά».

Όπως συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα, «Όταν ο Άρης πάει απέναντι από τον Δία φαίνεται μια όψη υπερβολής και πολύ περισσότερο όταν πάει απέναντι από τον ουρανό σημαίνει ότι θα δούμε ανά τον κόσμο εντάσεις και ατυχήματα».

Πάντως, όπως επεσήμανε η αστρολόγος, «έχουμε πολλές όψεις, Αφροδίτη και Δίας μπορεί να φέρουν πολλά καλά και να μας δώσουν ωραία πράγματα».

Αμέσως μετά, έχοντας στο πλευρό της την Ελένη Βουλγαράκη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





