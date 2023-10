Life

“Το Πρωινό” - Μαρίνα Πατούλη: ο Λέων, η πτωμαϊνη και ο Γιώργος Πατούλης (βίντεο)

Τι απάντησε στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αισχρή επίθεση στον ανθυποψήφιο της στον Δήμο Πεύκης. Τι είπε για τον νυν Περιφερειάρχη Αττικής και τον γιό τους.

Εντυπώσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο στο οποίο η Μαρίνα Πατούλη, το βράδυ της Κυριακής, μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης κάνει ένα δηκτικό σχόλιο προς τον ανθυποψήφιο της, Γρηγόρη Λέων.

Η Μαρίνα Πατούλη που βγήκε τρίτη στον α’ γύρο των δημοτικών εκλογών και έπειτα στάθηκε στο πλευρό του Μάριου Ψυχάλη, που εξελέγη δήμαρχος την δεύτερη Κυριακή, όταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας Γρηγόρης Λέων, πήγε να την συγχαρεί για το αποτέλεσμα του β’ γύρου, αντί για έστω τυπικές ευχαριστίες, η Μαρίνα Πατούλη του είπε δημοσίως «μυρίζεις πτωμαΐνη». Ο Γρηγόρης Λέων δεν έδωσε σημασία και προχώρησε χαμογελώντας.

Το βίντεο με το σχετικό στιγμιότυπο αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να κατακεραυνώνουν την Μαρίνα Πατούλη.

Ωστόσο, μιλώντας την Τετάρτη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, υποστήριξε πως το σχόλιο της ήταν απάντηση σε σχόλιο που είχε κάνει την πρώτη Κυριακή των εκλογών ο Γρηγόρης Λέων, όταν βλέποντας υποψηφίους του συνδυασμού της Μαρίνας Πατούλη είπε σε άτομα που τον συνόδευαν «εδώ μυρίζει πτωμαΐνη και το ξέρω αυτό από την δουλειά μου», εννοώντας ότι δεν είχε κάποια εκλογική τύχη η προσπάθεια του συνδυασμού της Μαρίνας Πατούλη.

Ερωτηθείσα για τον Γιώργο Πατούλη, είπε ότι δεν έχουν σχέσεις, ανέφερε πως έκπληκτη κι εκείνη παρακολούθησε τις εξελίξεις που οδήγησαν στην μη υποψηφιότητα του για την Περιφέρεια Αττικής, ενώ μίλησε και για τον γιό τους, ο οποίος έκλεισε τα 18 χρόνια του και κάνει την στρατιωτική θητεία του, πριν μεταβεί στην Κύπρο για νομικές σπουδές.

