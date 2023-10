Κοινωνία

Ασέλγεια σε ανήλικο: Προφυλακιστέος ο θείος του παιδιού

Ο 65χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Ήταν ένα παιχνίδι», υποστήριξε.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 65χρονος που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του 8χρονου ανιψιού του.

Εις βάρος του είχε απαγγελθεί ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, όπως επίσης για παράνομη κατοχή πυρομαχικών, επειδή βρέθηκαν στο σπίτι του 20 φυσίγγια, για τα οποία δεν διέθετε άδεια.

Στην απολογία του, ο 65χρονος αρνήθηκε την κατηγορία της κατάχρησης (κακούργημα), διαφωνώντας με τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης που τέλεσε. Κατά πληροφορίες, ο ίδιος ανέφερε ότι έπαιζε με τον ανήλικο και κάποια στιγμή τον «γαργάλισε». Επρόκειτο περί «παρεξήγησης» φέρεται να είπε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ισχυρισμός που δεν έγινε δεκτός από εισαγγελέα και ανακριτή, που ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι καταγγελλόμενες πράξεις - αγγίγματα σε απόκρυφα σημεία - συνέβησαν την περασμένη Κυριακή στο διαμέρισμα του κατηγορούμενου στους Αμπελόκηπους. Κατά τη δικογραφία, σε διπλανό διαμέρισμα διαμένει ο 8χρονος με τους γονείς του και καθώς εκείνοι απουσίαζαν, ανέθεσαν για λίγη ώρα την επίβλεψη του γιου τους στον 65χρονο θείο (εξ αγχιστείας).

Για την παραπομπή του σε δίκη θα αποφανθεί το επόμενο διάστημα -και μετά το πέρας της κύριας ανάκρισης- το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο.

