Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: sneak preview του νέου επεισοδίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δραματική κομεντί του ΑΝΤ1 μας χαρίζει μοναδικές στιγμές συγκίνησης αλλά και γέλιου...

-

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε Τετάρτη, και αύριο Πέμπτη στις 22:30, με 2 νέα επεισόδια γεμάτα συγκίνηση, χιούμορ και συναίσθημα και τη συναρπαστική συνέχεια της ιστορίας του Άλκη και των υπόλοιπων φίλων της αγαπημένης παρέας!

Sneak preview του 7ου επεισοδίου:

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Ο Νικόλας χάνει αρκετά χρήματα και πίσω από αυτό κρύβεται ο λογιστής του, τον οποίο εμπιστευόταν για χρόνια. Ο Τάσος ενδιαφέρεται να μάθει αν η Έλσα έχει αγόρι. Η ερωτική ιστορία με την Έλενα και τον Νικόλα συνεχίζεται με τον Νικόλα, όμως, να μην δίνει περισσότερη σημασία. Δεν περιμένει όμως ότι η Έλενα θα έρθει απρόσκλητη στο σπίτι του τη στιγμή που εκείνος είναι με άλλη γυναίκα στο κρεβάτι. Ο Πέτρος καταλαβαίνει πως ο Αλέξης δεν είναι ένας απλός φίλος του πατέρα του και αποφασίζει να κάνει δύσκολη τη ζωή του Φίλιππου. Ο Στέφανος επισκέπτεται την Αθηνά, τη γιατρό του Άλκη, στο νοσοκομείο και γοητεύεται από την προσωπικότητά της. Ο Άλκης παραδέχεται στην Κάτια την αγάπη που νιώθει για εκείνη, όμως η άφιξη του Έβαν θα τους φέρει όλους σε δύσκολη θέση.

#OPrwtosApoEmas

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοριοί - Αττική: Έκλεισε πτέρυγα ξενοδοχείου

Ζεφύρι - Δολοφονία 8χρονου: Τέσσερις συλλήψεις

Θεολόγος: Ληστές μπήκαν “συστημένοι” σε σπίτι ηλικιωμένου (βίντεο)

Gallery