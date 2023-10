Κόσμος

Γάζα – Χαμάς: Οι ΗΠΑ είναι συνεργός του Ισραήλ στις “σφαγές”

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα ανέφερε ότι τα θύματα από την επίθεση στο νοσοκομείο ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 471.

Η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς κατηγόρησε σήμερα την Ουάσιγκτον ότι είναι "συνεργός στις σφαγές" που διαπράχθηκαν όπως υποστηρίζει από το Ισραήλ στη Γάζα, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υιοθέτησε την ισραηλινή εκδοχή για ρίψη ρουκέτας που προκάλεσε τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων σε νοσοκομείο.

"Το γεγονός πως ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθετεί την ισραηλινή εκδοχή, κυρίως εκείνην στο θέμα της σφαγής του νοσοκομείου (...) επιβεβαιώνει πως η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει τυφλά το Ισραήλ και πως είναι συνεργός σε αυτές τις σφαγές", ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωση που εξέδωσε αφού ο Μπάιντεν, που επισκέπτεται το Ισραήλ, επέρριψε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκέτας που έπληξε το νοσοκομείο χθες, Τρίτη, το βράδυ "στην αντίπαλη πλευρά".

Στο μεταξύ, ο Οσάμα Χαμντάν, αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στον Λίβανο πως οι ΗΠΑ και οι δυτικές χώρες που υποστηρίζουν το Ισραήλ "φέρουν πλήρη ευθύνη για τον πόλεμο εναντίων αμάχων στη Γάζα".

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, ο Άσραφ Αλ-Κίντρα, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωση ότι 471 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και πάνω από 314 τραυματίστηκαν στο «ισραηλινό μακελειό», όπως το χαρακτήρισε, στο νοσοκομείο Αλ-Άχλι Αλ-Άραμπι στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η χθεσινή έκρηξη στο νοσοκομείο ήταν αποτέλεσμα ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης. Το Ισραήλ δήλωσε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από την αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας από την παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, που αρνείται την ευθύνη.

