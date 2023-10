Πολιτική

Φάμελλος για λογαριασμούς ρεύματος: Να διασφαλίσει η κυβέρνηση τη μη περαιτέρω αύξηση

Την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών από το ενδεχόμενο αυξήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος εξαιτίας του έκτακτου φόρου που θέσπισε η βουλγαρική κυβέρνηση υπογραμμίζει ο Σ. Φάμελλος.

Να διασφαλίσει ότι δεν θα προκύψει περαιτέρω αύξηση για τους καταναλωτές ρεύματος καλεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Στη σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει: «Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας θέσπισε την περασμένη Παρασκευή (13 Οκτωβρίου) έκτακτο φόρο ύψους 10,20 ευρώ/MWh στο ρωσικό αέριο που μεταφέρεται σε άλλες χώρες μέσω της Βουλγαρίας. Η επιβάρυνση για τους καταναλωτές εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 20 ευρώ για κάθε μεγαβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φυσικό αέριο.

Έντονη ήταν ήδη η αντίδραση γειτονικών χωρών σε ανώτατο επίπεδο (Σερβίας, Ουγγαρίας) που κάνουν λόγο για δραματική αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου και άρα και του ηλεκτρικού ρεύματος. Σημειώνουν ακόμη πως με αυτήν την απόφαση τίθενται εμπόδια στην παροχή φυσικού αερίου των άλλων κρατών, ιδιαίτερα μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία αντίδραση.

Στην Ελλάδα, πιθανή εφαρμογή του μέτρου θα έχει μεγάλη επίπτωση για όλους τους καταναλωτές εξαιτίας της επιλογής της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη να εξαρτήσει μεγάλο ποσοστό της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας από εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και θα λειτουργήσει προσθετικά στις αυξήσεις που αναμένονται από το ήδη υψηλό κόστος της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος των τελευταίων ημερών, που οφείλεται και αυτό σε ένα μεγάλο ποσοστό στις λανθασμένες επιλογές της κυβέρνησης και στη μεγέθυνση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης Μητσοτάκη που να διασφαλίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιβαρυνθούν περαιτέρω οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες από την έκτακτη απόφαση της βουλγαρικής κυβέρνησης να επιβάλλει φόρο στο ρωσικό αέριο που μεταφέρεται μέσω του Αγωγού Turkstream. Συγκεκριμένα να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα εφαρμοστεί τέτοιος φόρος. Μία τέτοια εξέλιξη εξάλλου θα έρθει σε αντίθεση και με τις υφιστάμενες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου.

Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να πάρει άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να προστατεύσει τους καταναλωτές στην Ελλάδα, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι μόνο με αυξήσεις καθ’ όλη την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.»

