Τουρκία: Σεισμός αισθητός και στην Σάμο

Σεισμός "ταρακούνησε" την Τουρκία. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση εκδηλώθηκε, στις 14:55, 81.9 χμ ΒΑ της Σάμου σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Τουρκίας, ανέφερε πως ο σεισμός έγινε στην επαρχία της Σμύρνης και σε εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων.

