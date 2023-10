Αθλητικά

Euroleague: 700 αστυνομικοί στον αγώνα Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Συναγερμός στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας για τον αγώνα της τοπικής ομάδας με την εκπρόσωπο του Ισραήλ στη διοργάνωση.

Περισσότεροι από 700 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν το απόγευμα της Τετάρτης στην ισπανική πόλη Βαλένθια (ανατολικά) για τον αγώνα μεταξύ της τοπικής ομάδας μπάσκετ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο αγώνας έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, «η παρουσία του προσωπικού ασφαλείας και της αστυνομίας» θα ενισχυθεί και «οι συμμετέχοντες θα υπόκεινται σε πιο εξονυχιστικούς ελέγχους ασφαλείας», ανακοίνωσε ο σύλλογος σε δελτίο Τύπου.

«Έχουμε οργανώσει μια παγκόσμια επιχείρηση στην οποία θα εργαστούν περισσότερα από 700 μέλη της εθνικής αστυνομίας, με στολή και πολιτικά ρούχα», εξήγησε η νομάρχης της Βαλένθια, Πιλάρ Μπερναμπέ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από τους οπαδούς (...) να δείξουν λίγη υπομονή, γιατί αυτή τη φορά η πρόσβαση θα είναι πιο ελεγχόμενη», πρόσθεσε.

Ο αγώνας, που είναι προγραμματισμένος για τις 21:30 (ώρα Ελλάδας), διεξάγεται σε ένα πλαίσιο φόβου για επιθέσεις στην Ευρώπη λόγω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που προκλήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου εναντίον του εβραϊκού κράτους.

