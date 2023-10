Κόσμος

Μέση Ανατολή – Μπάιντεν: Έθεσα δύσκολες ερωτήσεις σε Νετανιάχου

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, επικαλέστηκε στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας που «δείχνουν» ότι δεν ευθύνεται τα Ισραήλ για το χτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι έθεσε «δύσκολες ερωτήσεις» στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη συνάντηση που είχαν νωρίτερα σήμερα στο Ισραήλ, όπου συζητήθηκαν επίσης οι ανάγκες σε ανθρωπιστικό επίπεδο, η βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας και οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα για τους αγνοούμενους Αμερικανούς πολίτες.

«Έθεσα δύσκολες ερωτήσεις, ως φίλος του Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε να αποθαρρύνουμε τους παράγοντες που θέλουν να διευρύνουν αυτή τη σύγκρουση» ανέφερε ο Μπάιντεν σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Λίγο νωρίτερα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για ποιον λόγο πιστεύει ότι το Ισραήλ δεν ευθύνεται για το πλήγμα στο νοσοκομείο της Γάζας, ο Μπάιντεν επικαλέστηκε τα στοιχεία που του έχει δείξει το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

