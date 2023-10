Life

“Η Μάγισσα”: Η μεγάλη στιγμή για Θεοφανώ και Μάρκο (εικόνες)

Καθηλωτικό ειναι και το νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1.

Μάνη, 1817…

Μέσα από συμμαχίες, συνωμοσίες, πάθη, μυστικά και σκιές, ένα κορίτσι ξεδιπλώνει την ιστορία του.

Με οδηγό τα οράματά της, η Θεοφανώ θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας.

Στα μάτια της, όμως, το σκοτάδι θα γίνει φως…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 13

Η Θεοφανώ κι ο Μάρκος παίρνουν μια απόφαση που θα τους βάλει σ’ επικίνδυνους δρόμους. Η μεγάλη τους στιγμή έρχεται και κανείς δεν ξέρει αν αυτό που καίει την ψυχή τους είναι απειλή ή ευλογία.

Στο συμβούλιο των καπεταναίων, ο Μιχαήλ θα υποστεί μεγάλη ήττα και οι σχέσεις Λασκαραίων και Γερακάρηδων θα βρεθούν γι’ άλλη μια φορά στην κόψη.

Η Θεοφανώ γνωρίζεται καλύτερα με τη Σιμώνη, η οποία την πείθει να την πάρουν μαζί τους και να τη φιλοξενήσουν στον πύργο μέχρι να γίνει καλά.

Ο Μισέλ, κρυφά απ’ όλους, προσπαθεί ν’ ανακαλύψει αν ο χάρτης που βρήκε είναι πράγματι χάρτης θησαυρού.

Η Δαμιανή «εξορίζει» την Αναστασία. Η απόφαση αυτή οδηγεί την κατάσταση στ’ άκρα κι ο Μάρκος με τον Τζανή θα έχουν έναν εκρηκτικό καυγά.

Το παρελθόν της οικογένειας Λάσκαρη ξυπνά κι ο μυστηριώδης ρασοφόρος άντρας κρύβει μέσα του ένα πολύ μεγάλο μυστικό…

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Λευτέρης Χαρίτος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Βασίλης Κασβίκης Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Τριάδα Παπαδάκη Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Λύδια Αντώνοβα Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Θοδωρής Κόντος Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

