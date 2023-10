Κοινωνία

Τέμπη: Ελεύθερος ο πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ μετά την απολογία του στον εφέτη ανακριτή, για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Οι όροι που τον επιβλήθηκαν.

Οι περιοριστικοί όροι που του επιβληθήκαν είναι η εγγύηση 50.000 ευρώ και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρου.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων σε βαθμό κακουργήματος για διατάραξη ασφάλειας των συγκοινωνιών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ατόμων

Παράλληλα διώκεται σε βαθμό πλημμελλήματος για παράβαση καθήκοντος καθώς ήταν ο άνθρωπος που υπέγραψε την μετακίνηση του σταθμάρχη που ήταν σε υπηρεσία το μοιραίο βράδυ που έγινε δυστύχημα προκειμένου να μετακινηθεί από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον ΟΣΕ.

Αύριο,απολογείται ακόμα ένα μέλος του Δ.Σ. του ΟΣΕ.

