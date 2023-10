Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Εβραϊκό μουσείο: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο (εικόνες)

Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τον χώρο, προκειμένου να ελεγχθεί μια μαύρη βαλίτσα, που προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών.

Μία μαύρη βαλίτσα έξω από το εβραϊκό μουσείο της Θεσσαλονίκης προκάλεσε την έντονη κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών, το απόγευμα της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, σήμανε συναγερμός στην Άμεση Δράση για μία βαλίτσα έξω που κρίθηκε ύποπτη, έξω από το κτίριο που στεγάζει το εβραϊκό μουσείο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Αγίου Μηνά.

Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τον χώρο, προκειμένου να ελεγχθεί η βαλίτσα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία και η ΕΥΠ βρίσκονται σε συναγερμό λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη.

