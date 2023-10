Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Συνέδριο τον Φεβρουάριο η εισήγηση Κασελλάκη

Την ώρα που η εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ζητά συνέδριο τον Νοέμβριο, εκτοξεύοντας «ρουκέτες» κατά του προέδρου, ο Κασσελάκης προτείνει να διεξαχθεί το τριήμερο από 23 έως και 25 Φεβρουαρίου.

Τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στις 23, 24 και 25 Φεβρουαρίου 2024 εισηγήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

Ο κ. Κασσελάκης -ο οποίος συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς βρίσκεται στη Νέα Υόρκη- αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του κόμματος και παρουσίασε τον οδικό χάρτη έως το Συνέδριο. Έκανε λόγο για «ένα Συνέδριο το οποίο θα εκφράσει την ενότητα, τη σύνθεση και τη φυγή προς τα εμπρός», «ένα Συνέδριο που θα μας οδηγήσει σε μια ανοδική πορεία που θα καταγραφεί και στις ευρωεκλογές». «Πιστεύω σε εσάς, πιστεύω σε εμάς, πιστεύω ότι μαζί θα κερδίσουμε», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζοντας: «Πηγαίνουμε σε ένα μεγάλο συνέδριο για την κοινωνία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πριν ξεκινήσει την εισήγηση του ο κ. Κασσελάκης εξέφρασε την ανησυχία του για την εντεινόμενη βία στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ. «Εκφράζουμε τη βαθύτατη ανησυχία μας για τον κύκλο βίας χιλιάδων νεκρών στον οποίο βυθίζεται η Παλαιστίνη και το Ισραήλ, την εντεινόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, την πιθανή επέκταση της σύρραξης σε περιφερειακό επίπεδο και το ενδεχόμενο μιας νέας προσφυγικής κρίσης», είπε. Τόνισε ότι «η απολύτως καταδικαστέα επίθεση της Χαμάς δεν νομιμοποιεί την αντεπίθεση που εξαπέλυσε τις προηγούμενες μέρες το Ισραήλ η οποία κοστίζει τη ζωή σε χιλιάδες Παλαιστίνιους αμάχους και επιτείνει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα μέσω του αποκλεισμού της περιοχής. Αποκορύφωμα, ο χθεσινός βομβαρδισμός νοσοκομείου στη Γάζα με εκατοντάδες νεκρούς που -σύμφωνα με πληροφορίες των ΜΜΕ- πραγματοποιήθηκε από την ισραηλινή αεροπορία». Σημείωσε ότι «η βία σε βάρος αμάχων δεν είναι σε καμία περίπτωση ανεκτή από το διεθνές δίκαιο και το στοιχειώδες αίσθημα δικαιοσύνης, ενώ η λογική τής "εκδίκησης" μόνο περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης και μεγαλύτερες απώλειες θα επιφέρει» και προσέθεσε: «Ήδη οι τρεις δεκαετίες που μεσολάβησαν από την υπογραφή των Συμφωνιών του Όσλο και η πολιτική των εποικισμών, της κατοχής και του αποκλεισμού που επιβλήθηκε από τις ισραηλινές αρχές αποδεικνύουν ότι η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η καταπάτηση στοιχειωδών δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζα, γεννούν μόνο βία και υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην περιοχή».

Ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε ότι «θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη για διεθνείς διπλωματικές πρωτοβουλίες, με ενεργό ρόλο της αμήχανης ως τώρα ΕΕ - για την άμεση κατάπαυση του πυρός και την επαναφορά στη διπλωματική οδό, με στόχο λύση δύο βιώσιμων κρατών που συνυπάρχουν ειρηνικά, στη βάση των συνόρων του 1967 με πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού Κράτους την Ανατολική Ιερουσαλήμ». «Καλούμε», τόνισε, «την ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία σε αυτήν την κατεύθυνση και να προσφέρει βοήθεια σε θύματα, πρόσφυγες και τραυματίες, Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς», ενώ προσέθεσε ότι «στηρίζουμε και θα στηρίξουμε ενεργά τον αγώνα υπέρ της ειρήνης και της δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Παλαιστινιακού απέναντι στην ισραηλινή κατοχή και σε οποιαδήποτε πολιτική δύναμη χρησιμοποιεί την βία κατά αμάχων για να επιτύχει τους σκοπούς της».

Προχωρώντας στην εισήγηση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε, σύμφωνα με κομματικές πηγές, ότι η συλλογικότητα, η δημοκρατία είναι αξίες που θέλει να υπηρετήσει με ανιδιοτέλεια και να δώσει όλη του την ψυχή «στο κόμμα μας». Είπε ότι «η τεράστια συμμετοχή του κόσμου στις εκλογές ανάδειξης νέου προέδρου είναι μια τεράστια ευθύνη, που δεν την έχω μόνο στους δικούς μου ώμους. Την έχουμε όλοι και όλες μαζί ώστε: Να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όσων ήρθαν μετά από δυο βαριές ήττες να γίνουν μέλη του κόμματος, να ψηφίσουν για πρόεδρο και να στηρίξουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των αριστερών, προοδευτικών, δημοκρατικών πολιτών, που μπορεί να μην ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εθνικές εκλογές, αλλά τα προβλήματά τους απαιτούν λύσεις». Μίλησε για «λύσεις σήμερα, όχι αύριο», προσθέτοντας ότι «γι' αυτόν τον λόγο, περιμένουν από εμάς συγκεκριμένες προτάσεις, ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες, και ταυτόχρονα ριζοσπαστικές».

Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Αναφερθείς στις αυτοδιοικητικές εκλογές ο κ. Κασσελάκης είπε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι «το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου μας χάρισε ένα έστω αμυδρό χαμόγελο. Γιατί είδαμε μια πρώτη ρωγμή στην εικόνα παντοδυναμίας της κυβέρνησης». Τόνισε ότι «έδειξε επίσης τις αντιστάσεις των τοπικών κοινωνιών. Δεν υπέκυψαν σε εκβιασμούς, δεν "μάσησαν" στην προπαγάνδα των ΜΜΕ που είχαν το θράσος να συνδέσουν την ψήφο σε συγκεκριμένους εκλεκτούς του Κ.Μητσοτάκη με τις χρηματοδοτήσεις και τη στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση δήμων και περιφερειών».

Ο πρόεδρος του κόμματος στάθηκε στο κομβικό, όπως είπε, σημείο για το κόμμα και τη δημοκρατία, «την αποχή ρεκόρ από τις αυτοδιοικητικές εκλογές». «Το γεγονός αυτό βάζει ένα μεγάλο καθήκον για εμάς: να αναδείξουμε με το παράδειγμά μας, την προσφορά μας, την επαφή μας με την κοινωνία την αξία της συμμετοχής, της συμμετοχής στα κινήματα, της συμμετοχής στην κοινωνία, της συμμετοχής στις εκλογές», σημείωσε. Ο κ. Κασσελάκης μιλώντας επί προσωπικού ανέφερε ότι δέχτηκε εισηγήσεις να μην εκτεθεί προεκλογικά ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών. «Οι επιλογές είχαν γίνει πριν καν εγώ σκεφτώ να θέσω υποψηφιότητα για προέδρος. "Για ποιό λόγο να συνδεθώ με υποψηφιότητες που θα έφερναν πιθανότατα ένα κακό αποτέλεσμα; "», είπε, σημειώνοντας ότι δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή. «Ως πρόεδρος του κόμματος θα είμαι εκεί που το κόμμα με έχει ανάγκη. Κάθε φορά. Γι' αυτό και έκανα όσες περισσότερες επισκέψεις πρόλαβα: στη Θεσσαλία, την Αττική, την Αθήνα, το Νότιο Αιγαίο, την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Να στηρίξω τους συντρόφους και τις συντρόφισσες μας. Όλους όσοι εκτέθηκαν και έδωσαν τη μάχη από την πρώτη γραμμή», τόνισε.

Υποστήριξε ότι η παρουσία του προεκλογικά σε αυτές τις περιοχές επέδρασε θετικά στο εκλογικό αποτέλεσμα. Επιπλέον υποστήριξε ότι «δικαιωθήκαμε που είπαμε από την πρώτη στιγμή, για στήριξη όλων των προοδευτικών υποψηφίων», υπενθυμίζοντας ότι στη δήλωση του πριν καν τον α' γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών ανέφερε ότι «στον β' γύρο, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας και θα στηρίξουμε τον προοδευτικό υποψήφιο σε κάθε περίπτωση». «Αυτό πιστεύω ότι εκφράζει το πρόσωπο της σύγχρονης Αριστεράς. Μια Αριστερά που θα ενώνει και θα συνεργάζεται για το καλό της χώρας. Εκεί που μπορούμε. Στην αυτοδιοίκηση, στον συνδικαλισμό, στα κινήματα, αλλά και στο Κοινοβούλιο», τόνισε.

Για το κόμμα

«Μια συνεργασία», συνέχισε, «που θα την εκφράσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε, για συνεργασία και συμπόρευση με τις προοδευτικές δυνάμεις, είτε αυτές ανήκουν στην Αριστερά, είτε στον σοσιαλιστικό χώρο, είτε στους Πράσινους». Προσέθεσε ότι θα υπάρξει άλλη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την Ευρώπη και τη στρατηγική ενόψει ευρωεκλογών. Τόνισε, ωστόσο, ότι θέλει τις πρωτοβουλίες αυτές «να τις πάρουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, μαζί με το ΑΚΕΛ, μαζί με αριστερά κόμματα, για το αφήγημα της σύγχρονης, ευρωπαϊκής, κυβερνητικής Αριστεράς».

Μιλώντας για το κόμμα και την επόμενη μέρα ξεκαθάρισε ότι «στόχος μας είναι να χτίσουμε τη σύγχρονη, αυτοδύναμη Αριστερά. Μια Αριστερά σύγχρονη ως προς τις ιδέες, τον τρόπο σκέψης και δράσης. Μια Αριστερά που θα αγκαλιάσει όλους τους αριστερούς, προοδευτικούς, δημοκρατικούς πολίτες, η οποία θα διεκδικήσει αυτοδύναμα την κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές». Ο κ. Κασσελάκης ξεκαθάρισε: «Συμμαχία με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις όταν και όπου χρειάζεται για να ανακοπούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΝΔ: από τις αυτοδιοικητικές εκλογές (όπως ήδη κάναμε), τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα επιμελητήρια και τους επιστημονικούς συλλόγους μέχρι και τη Βουλή, ενάντια στα οπισθοδρομικά νομοσχέδια της κυβέρνησης». Ξεκαθάρισε ταυτόχρονα ότι όμως «στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι και πρέπει να είναι ο σχηματισμός αυτοδύναμης προοδευτικής κυβέρνησης».

Ο κ. Κασσελάκης τόνισε ότι το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα γίνει αυτό και ότι «εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε όλη μας τη σκέψη και την αγωνία, όχι σε ανούσιους ανταγωνισμούς εντός του κόμματος, που δεν αφορούν κανέναν έξω από εμάς, αλλά και απωθούν αυτούς που θέλουν να μας εμπιστευτούν για να λύσουμε τα προβλήματά τους».

Σημείωσε ότι «η πρώτη απάντηση σε αυτό το ερώτημα (του πώς χτίζουμε μια σύγχρονη, αυτοδύναμη Αριστερά) περνά μέσα από να χτίσουμε ένα κόμμα που θα ανήκει πραγματικά στα μέλη του. Αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία, με πρώτο τον isyriza ο οποίος πρέπει να αναβαθμιστεί. Ο οποίος θα εξασφαλίζει και θα προωθεί την αδιαμεσολάβητη, διαρκή, αμφίδρομη επαφή με τα μέλη. Και ανάμεσα στα μέλη. Δεν θα ενημερώνει απλώς, αλλά θα "ενημερώνεται" από τα μέλη, τα οποία θα τροφοδοτούν το κόμμα μας, με ιδέες, προτάσεις». Τόνισε ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταργήσουμε τα όργανα του κόμματος, τα τμήματα, τους τομείς κοινοβουλευτικού έργου. Αλλά θα πρέπει να βρούμε εκείνους τους τρόπους όπου τα μέλη θα έχουν ουσιαστικό ρόλο στην παραγωγή πολιτικής του κόμματος».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι το δεύτερο που πρέπει να γίνει «είναι να επεξεργαστούμε συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για κάθε ζήτημα που αφορά τους πολίτες: Από την ακρίβεια και τις υψηλές τιμές των ενοικίων, μέχρι τα σχολεία ειδικής αγωγής και τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεν υπάρχει κανένα θέμα που να αφορά τους πολίτες και να μην είναι στην ατζέντα μας». Προσέθεσε ότι «εδώ πρέπει να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις τις δικές σας, των μελών της Πολιτικής Γραμματείας, των βουλευτών, των ανθρώπων των τμημάτων, αλλά και ανθρώπων εκτός από εμάς. Και πρέπει να βρεθούμε εκεί που ο κόσμος αγωνιά και μας θέλει δίπλα του. Να πάμε εμείς σε αυτούς και να μην περιμένουμε να έρθουν αυτοί σε εμάς».

13 Περιφερειακά Συνέδρια

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Κασσελάκης εισηγήθηκε τη διοργάνωση 13 περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων. Είπε ότι ταυτόχρονα και παράλληλα με αυτά το κόμμα θα ασχοληθεί και με συγκεκριμένες θεματικές (όπως π.χ. για ακρίβεια, κοινωνικό κράτος, στέγη και κόκκινα δάνεια, πρωτογενή παραγωγή, ευρωπαϊκό όραμα, θεσμοί, σύγκλιση με την Ευρώπη κ.ά.). Ανέφερε ότι όλα αυτά θα ξεκινήσουν μέσα στον Νοέμβριο και θα έχουν ολοκληρωθεί έως τον Ιανουάριο, προσθέτοντας ότι θα πάει και στις 13 περιφέρειες. «Χρειαζόμαστε την εμπλοκή της κοινωνίας. Τη ενεργό συμμετοχή του συνόλου των μελών του κόμματος, αλλά και της κοινωνίας. Την εμπλοκή της αυτοδιοίκησης, των εργαζομένων, των παραγωγικών και αναπτυξιακών φορέων, των επιστημόνων, των ανθρώπων του πολιτισμού», τόνισε.

Συνέδριο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι «έτσι θα προχωρήσουμε συντεταγμένα και στο συνέδριό μας. Το οποίο πρέπει να γίνει αφού έχει προηγηθεί ένας συγκροτημένος και αναλυτικός διάλογος». Μίλησε για «ένα Συνέδριο το οποίο θα εκφράσει την ενότητα, τη σύνθεση και τη φυγή προς τα εμπρός. Ένα συνέδριο που θα μας οδηγήσει σε μια ανοδική πορεία που θα καταγραφεί και στις ευρωεκλογές».

Ο κ. Κασσελάκης εισηγήθηκε αυτό να διεξαχθεί 23, 24 και 25 Φεβρουαρίου 2024 και τόνισε καταληκτικά: «Πιστεύω σε εσάς, πιστεύω σε εμάς, πιστεύω ότι μαζί θα κερδίσουμε. Πηγαίνουμε σε ένα μεγάλο συνέδριο για την κοινωνία».

Η «Ομπρέλα» θέλει συνέδριο άμεσα

Νωρίτερα, εξάλλου, έγινε γνωστό το κείμενο-καταπέλτης εννέα μελών της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ – που πρόσκεινται στην «Ομπρέλα» – κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου.

Στο κείμενο, που υπογράφεται από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Νίκο Φίλη, τον Παναγιώτη Σκουρλέτη, τον Ανδρέα Ξανθό, την Αννέτα Καββαδία, τον Πάνο Λάμπρου, τη Χάρις Ματσούκα, την Κατερίνα Κνήτου και την Έφη Καλαμαρά, τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ καλούν σε λειτουργία των οργάνων και σε πραγματοποίηση του εκτάκτου συνεδρίου μέσα στις προθεσμίες που είχε αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή τον Νοέμβριο.

«Μόνο έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί, έστω την ύστατη στιγμή, να συγκροτήσει σχέδιο εναλλακτικής διακυβέρνησης της χώρας», λένε μεταξύ άλλων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η πορεία προς το συνέδριο δεν πρέπει να σφραγιστεί από πραξικοπηματικές κινήσεις και αρχηγικές – μεσσιανικές πρακτικές που περιθωριοποιούν το κόμμα».

