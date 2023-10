Παράξενα

ΕΛΑΣ: Διακινούσαν ναρκωτικά με... ηλεκτρικά πατίνια

Μοίραζαν ναρκωτικά σε γειτονιές της Αθήνας με ηλεκτρικά πατίνια. Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες το μεσημέρι στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, 2 άτομα (44χρονος και 28χρονη), για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στην διακίνηση κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, στις περιοχές της Καλλιθέας, της Νέας Σμύρνης, του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών τους εντόπισαν και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Από έρευνα σε δύο σπίτια και στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

2 κιλά και 27 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης διαμοιρασμένη σε τυποποιημένες νάιλον συσκευασίες,

583 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 2.365 ευρώ,

2 ηλεκτρικά πατίνια,

2 αυτοκίνητα και

3κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χαρακτηριστικό της δράσης τους συνιστά το γεγονός ότι οι δύο κατηγορούμενοι για τη μετάβαση τους στις περιοχές οπού δραστηριοποιούνταν, χρησιμοποιούσαν ως μέσα μεταφοράς ηλεκτρικά πατίνια προκειμένου να περιορίσουν την πιθανότητα εντοπισμού τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

