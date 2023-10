Κόσμος

Το Ισραήλ επιτρέπει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Αίγυπτο

Οποιαδήποτε προμήθεια φθάσει στη Χαμάς θα εξουδετερωθεί ανέφερε ο Νετανιάχου. Χρειάζονται 100 φορτηγά καθημερινά, δηλώνει ο ΟΗΕ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιτρέψει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο, ενώ επιβάλλει αυστηρή πολιορκία στον παλαιστινιακό θύλακα που σφυροκοπεί ακατάπαυστα μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

"Το Ισραήλ δεν θα εμποδίσει την ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο όταν πρόκειται για τρόφιμα, νερό και φάρμακα για τους αμάχους στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας", αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. "Οποιαδήποτε προμήθεια φθάσει στη Χαμάς θα εξουδετερωθεί".

"Μια θετική εξέλιξη, που ζητούσαμε από την αρχή της σύγκρουσης", δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Σάμεχ Σούκρι σε συνέντευξη στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya.

Ωστόσο, η μεταφορά της βοήθειας "απαιτεί οργάνωση", τόνισε ο Σούκρι. Εξήγησε μιλώντας στο δίκτυο Al-Ghad, που εδρεύει στο Κάιρο, ότι "ο δρόμος που επέτρεπε τη μεταφορά της βοήθειας μεταξύ της Γάζας και του σημείου διέλευσης της Ράφα καταστράφηκε", μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην παλαιστινιακή πλευρά των συνόρων.

Στο Σινά της Αιγύπτου, τα φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια παραμένουν εδώ και μέρες ακινητοποιημένα στην περιοχή γύρω από τον τερματικό σταθμό που είναι ακόμη κλειστός, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Χρειάζονται 100 φορτηγά καθημερινά

Η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα -- μόλις αυτή περάσει τα σύνορα μεταξύ της Αιγύπτου και του παλαιστινιακού θύλακα -- θα πρέπει να είναι "συστηματική", της τάξης των 100 φορτηγών ημερησίως, και ασφαλής, δήλωσε σήμερα στο CNN ο Μάρτιν Γκρίφιθς, συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις.

"Πρέπει να αρχίσουμε με σημαντικό αριθμό φορτηγών και να φτάσουμε τα 100 φορτηγά ημερησίως, όπως συνέβαινε στο παρελθόν με το πρόγραμμα βοήθειας στη Γάζα", εξήγησε ο Γκρίφιθς.

Έκανε λόγο για "απίστευτα λεπτομερείς διαπραγματεύσεις με τις εμπλεκόμενες πλευρές" για τον καθορισμό των όρων εισόδου και διανομής της βοήθειας.

Οι δηλώσεις του Γκρίφιθς έγιναν λίγες ώρες μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση πώς θα επιτρέψει τη μεταφορά αυτής της ανθρωπιστικής βοήθειας από το σημείο διέλευσης της Ράφα.

"Πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε μεγάλη κλίμακα κάθε μέρα, σκόπιμα, επαναλαμβανόμενα και αξιόπιστα", επέμεινε ο Γκρίφιθς, εξηγώντας ότι τα διάφορα μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ που βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας -- συμπεριλαμβανομένων 14.000 υπαλλήλων της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) -- θα μπορούν στη συνέχεια να τη διανέμουν.

"Δεύτερον, πρέπει να είμαστε σε θέση να προσεγγίζουμε τους ανθρώπους με ασφάλεια", επέμεινε ο Γκρίφιθς, υπενθυμίζοντας ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαιτεί από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να παρέχουν βοήθεια εκεί όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς.

"Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να διευκρινιστούν, να επιβεβαιωθούν και ελπίζω ότι αυτό θα λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτό το βασικό πρόγραμμα αρωγής", εξήγησε ο Μάρτιν Γκρίφιθς, ο οποίος βρίσκεται στο Κάιρο από χθες, Τρίτη, για διαπραγματεύσεις με τις αιγυπτιακές αρχές.

Εδώ και μέρες, τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν εγκλωβιστεί στην έρημο του Σινά καθώς η Ράφα είναι κλειστή στην παλαιστινιακή πλευρά, έπειτα από τέσσερις βομβαρδισμούς αυτήν την εβδομάδα.

Ο Γκρίφιθς υπογράμμισε ότι ο ΟΗΕ θα διασφαλίσει ότι η βοήθεια θα παραδοθεί αποκλειστικά σε αμάχους και όχι στο ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς που ελέγχει τη Γάζα.

Η Λωρίδα της Γάζας βυθίζεται σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση. Τελεί υπό σχεδόν πλήρη αποκλεισμό από την πλευρά του Ισραήλ, μετά την πρωτοφανή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο έδαφός του από τη Χαμάς, οι κομάντος της οποίας σκότωσαν περισσότερους από 1.400 ανθρώπους και απήγαγαν σχεδόν 200. Τα θύματα είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα άμαχοι όπως και οι 3.000 άνθρωποι που σκοτώθηκαν κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον μικρό παλαιστινιακό θύλακα που κατοικείται από 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους, για να προετοιμάσει ενδεχόμενη χερσαία επίθεση.

