Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιες διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες είναι σήμερα.

Σήμερα 19 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Οσίας Κλεοπάτρα και τον Άγιο Φίλωνα τον μάρτυρα. Επίσης τη μνήμη των Προφήτου Ιωήλ, Ιερομάρτυρος Σαδώθ, εν Περσία. Μαρτύρων Ευσεβίου, Ουάρου , Ιερομάρτυρος Μνάσωνος, επισκόπου Ταμασού. Οσίων Ιωάννου και Λεοντίου του φιλοσόφου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν σήμερα όσοι λέγονται:

Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα

Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα που τιμάται σήμερα.

Η ανατολή του ήλιου είναι στις 7:37 και η δύση στις18:43. Η Σελήνη είναι 4.5 ημερών.

Οι βίιοι των Αγίων

Ο Άγιος Προφήτης Ιωήλ είναι από τους λεγόμενους «μικρούς» προφήτες. Οι πληροφορίες για τον βίο του είναι ελλιπείς. Έζησε κατά τον 9ο π.Χ. αιώνα. Το ομώνυμο βιβλίο του περιέχει τις προφητείες του, μέρος των οποίων αναφέρεται στις ταπεινώσεις και τις καταστροφές που επρόκειτο να υποστούν οι Ιουδαίοι. Το ύφος του είναι ποιητικότατο και περίκομψο.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Σαδώθ επισκόπου και των συν αυτώ εκατόν είκοσι έζησαν επί Σαπώρ του Β` βασιλιά των Περσών. Ο Σαδώθ πιστεύοντας στον Χριστό έγινε επίσκοπος της μικρής χριστιανικής κοινότητας της Περσίας. Λόγω του φιλανθρωπικού του έργου ήταν αγαπητός όχι μόνο από τους χριστιανούς αλλά και από τους ειδωλολάτρες. Κάτι που ενοχλούσε τους ιερείς των Περσών. Γι` αυτό τον κατηγόρησαν στον Σαπώρ. Αυτός πιστεύοντάς τους, κάλεσε τον Άγιο να απολογηθεί και να αρνηθεί το Χριστό. Ο Σαδώθ αρνήθηκε και γι` αυτό οδηγήθηκε στο δήμιο μαζί με 120 Χριστιανούς που ανήκαν στο μικρό αλλά εκλεκτό ποίμνιό του.

