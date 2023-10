Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκροί νεαροί από ισραηλινά πυρά (εικόνες)

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιδρομές στη Δυτική Όχθη.

Νεαρός Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από πυρά στρατιωτών του Ισραήλ στο χωριό Μπούντρους, στη Δυτική Όχθη, μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο νεαρός, ο Τζιμπρίλ Αουάντ, σκοτώθηκε και άλλος ένας Παλαιστίνιους τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης ισραηλινών στρατευμάτων στο χωριό, διευκρίνισε.

Παράλληλα, ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet –η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ– αναφέρει, επικαλούμενος το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, πως άλλος Παλαιστίνιος, 21 ετών, ο Μοχάμεντ Φαουάκα, σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών εποίκων κοντά στο χωριό Ντούρα αλ Κάρα χθες Τετάρτη αργά το βράδυ.

Νωρίτερα χθες, δυο παλαιστίνιοι έφηβοι σκοτώθηκαν σε επεισόδια με ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στη Ραμάλα.

Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη, κατεχόμενο από το 1967 παλαιστινιακό έδαφος, ήδη πολύ τεταμένη αυτή τη χρονιά, κλιμακώθηκε ξανά μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου.

Μετά τους θανάτους εκατοντάδων ανθρώπων στον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη κάλεσαν σε διαδηλώσεις, που ήταν σίγουρο ότι θα οδηγούσαν σε συγκρούσεις με τον ισραηλινό στρατό. Εξάλλου, η βία των εποίκων κλιμακώνεται, σύμφωνα με τον Μάρτιν Γκρίφιθς, κορυφαίο στέλεχος του ΟΗΕ αρμόδιο για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο η κατάσταση να τεθεί εκτός ελέγχου.

