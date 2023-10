Life

Κασσελάκης: Παντρεύεται τον σύντροφό του Τάιλερ Μακμπέθ στη Νέα Υόρκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παντρεύεται τον αγαπημένο του Ταίλερ, με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη. Πού θα γίνει ο γάμος.

Το επόμενο βήμα στη σχέση τους θα κάνουν σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης και ο σύντροφός του Τάιλερ Μακμπέθ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα παντρευτεί τον αγαπημένο του Ταίλερ, με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη, σήμερα, Πέμπτη, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, μιλώντας στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματός του.

Ο γάμος θα λάβει χώρα στα Χάμπτονς.

Ο Στέφανος Κασσελάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε αποκαλύψει πως τόσο ο ίδιος, όσο και ο σύντροφός του επιθυμούν την απόκτηση παιδιών με παρένθετη μητέρα και μάλιστα δύο αγόρια, που θα φέρουν τα ονόματα Απόλλωνας και Ηλίας.

Η κυρία Αυγέρη, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Open, είπε ότι το καλοκαίρι θα γίνει το γλέντι του γάμου και στην Ελλάδα, σε κάποια παραμεθόρια περιοχή. Ωστόσο, τόνισε ότι η σημερινή τελετή θα είναι σε πολύ κλειστό κύκλο με έναν μόλις μάρτυρα, αλλά θα υπάρχουν κάποια ενσταντανέ.

Ο πρώτος ξάδερφος του Στέφανου Κασσελάκη μιλώντας στο "Πρωινό" είπε για το γάμο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ πως "του ευχόμαστε τα καλύτερα και θα είμαστε δίπλα του γιατί ο δρόμος εδώ στην Ελλάδα θα ναι δύσκολο". Σχετικά με τον Τάιλερ είπε πως "είναι ένα πολύ καλό παιδί που δίνει πολύ ενεέργεια στον Στέφανο".

Οι δύο του, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα, αναμένεται να επιστρε΄ψουν στην Ελλάδα την Κυριακή ενώ την Παρασκευή θα μαζευτούν σε wine bar για να γιορτάσουν το ευχάριστο γεγονός.

Η δήλωση Κασσελάκη για τον σύντροφό του

«Γνώρισα τον Τάιλερ στα 31 μου. Νοσοκόμος στις ΜΕΘ, ξαγρυπνούσε δίπλα στους ασθενείς, ενώ έκανε το διδακτορικό του με το φως της ημέρας. Και όπως είχα δει από τους γονείς μου στα εύκολα και στα δύσκολα, όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο καλύτερο από σένα, κάνεις ό,τι μπορείς να τον κρατήσεις, ό,τι και να λένε οι άλλοι», είχε πει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο Στέφανος Κασσελάκης είχε, επίσης, ευχαριστήσει τον σύντροφό του, Τάιλερ, στις πρώτες δηλώσεις του μετά από τη νίκη του στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Πάνω από όλα, να ευχαριστήσω τη δική μου προσωπική οικογένεια, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ. Και αυτή είναι ο Τάιλερ και η σκυλίτσα μας» είχε πει. «Να πω στον Τάιλερ… Ευχαριστώ! Είσαι ο λόγος που είμαι εδώ».

Ο γάμος Κασσελάκη - Τάιλερ στα διθενή μέσα

Ο γάμος που πραγματοποιείται σήμερα στην Νέα Υόρκη απασχοόλησε και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η τουρκική Yeni Journal έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

Yunanistan'da anamuhalefet partisi SYRIZA'n?n escinsel lideri Stefanos Kasselakis, yar?n New York’ta Tyler McBeth ile evlenecegini ac?klad?. pic.twitter.com/RLM7YpN567 — Yeni Journal (@yenijournal) October 18, 2023

























