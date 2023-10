Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: Διασωληνωμένος ο 5χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου όπου και διασωληνώθηκε ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται 5,5 ετών αγοράκι που παρασύρθηκε χθες το απόγευμα από λεωφορείο καθώς διέσχιζε την οδό Αναπαύσεως μαζί με τη μητέρα του, στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας.

Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου όπου και διασωληνώθηκε.

Οι γιατροί αποφάσισαν τη μεταφορά του στο «Ιπποκράτειο« της Θεσσαλονίκης, διότι το παιδί παρουσίασε λιποθυμικά επεισόδια και έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

