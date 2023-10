Κοινωνία

Μαρούσι: Στο νοσοκομείο νεαροί μετά από επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ένας 17χρονος και ένας 19χρονος μετά από επίθεση που δέχθηκαν έξω από σχολείο, στο Μαρούσι.

-

Στο Ιπποκράτειο μεταφέρθηκαν δύο νεαροί, μετά από επίθεση που δέχθηκαν έξω από σχολείο, στο Μαρούσι.

Η επίθεση έγινε έξω από το 8ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης.

Οι δύο νεαροί 17 και 19 ετών, καθώς και μία γυναίκα, δέχθηκαν άγρια επίθεση από επτά άτομα, που τους απείλησαν και στη συνέχεια τους χτύπησαν.

Ένας από τους δράστες χτύπησε και τραυμάτισε στο κεφάλι τον 19χρονο και στον αγκώνα και το πόδι τον 17χρονο.

Μετά τη διαφυγή τους από το σημείο, τα θύματα πήγαν στο νοσοκομείο με δικά τους οχήματα, ενώ οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό ξεκίνησαν άμεσα τις έρευνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ορλεάνη: Τρία αδερφάκια κάηκαν ζωντανά στο σπίτι τους και κατηγορείται ο πατέρας τους (βίντεο)

Ο Τζέιμς Μποντ στα Μετέωρα: Οι απειλές και ο ξεσηκωμός των καλόγερων

Βόλος: Διασωληνωμένος ο 5χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο