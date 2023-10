Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η 21η του μήνα και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

-

Τις ειδήσεις και τους οιωνούς από τον αστρολογικό χάρτη και τη ζωδιακή επικαιρότητα μετέφερε την Πέμπτη όπως και κάθε μέρα, η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα από το βήμα της εκπομπής «Το πρωινό».

« Κρατήστε σαν ημερομηνία την 21η του μήνα, καθώς θα υπάρξουν σοβαρές κρίσεις και αποκαλύψεις», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Έπειτα, ανέφερε πως την 22η του μήνα τα πράγματα κάπως θα βελτιωθούν.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις λεπτομερείς αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ορλεάνη: Τρία αδερφάκια κάηκαν ζωντανά στο σπίτι τους και κατηγορείται ο πατέρας τους (βίντεο)

Ο Τζέιμς Μποντ στα Μετέωρα: Οι απειλές και ο ξεσηκωμός των καλόγερων

Θεσσαλονίκη - Εβραϊκό μουσείο: Η στιγμή που αφήνουν τη βαλίτσα που προκάλεσε συναγερμό (βίντεο)