Ισραήλ - Υπουργός Γεωργίας στον ΑΝΤ1: Κανένας πόλεμος δεν κερδίζεται μόνο με αεροπορικές επιδρομές

Προ των πυλών μία χερσαία επέμβαση στη Γάζα, σύμφωνα με τα όσα είπε στον ΑΝΤ1 , ο Υπουργός Γεωργίας του Ισραήλ.

Ο Υπουργός Γεωργίας του Ισραήλ μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τον Χρήστο Μαζανίτη ζωντανά λίγο μετά τη συνάντηση που είχαν στελέχη της κυβέρνησης του Ισραήλ.

"Στόχος μας είναι να καταστρέψουμε τις δομές της Χαμάς της Γάζας" είπε ο Υπουργός ενώ τόνισε πως "η ισραηλινή οικονομία έχει πληγεί από πολλές πλευρές ,έχουμε σημεία που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί η γη και πρέπει να μετακινούμε τον πληθυσμό μας από τη μια πλευρά στην άλλη"

Επεσήμανε μάλιστα πως "Δεν ξέρω καμία χώρα που να έχει κερδίσει πόλεμο μόνο με αεροπορικές επιδρομές" προαναγγέλοντας έτσι μία χερσαία επέμβαση στην Λωρίδα της Γάζας.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Υπουργού Γεωργίας:

