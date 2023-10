Πολιτική

Μαρινάκης: Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη μεταρρυθμιστική της ατζέντα

Οι πολίτες κουράστηκαν να ακούνε μια αντιπολίτευση να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Υπερασπιστήκαμε από την πρώτη στιγμή το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα αλλά διαχωρίσαμε τους Παλαιστίνιους από τη Χαμάς και θα υποστηρίζουμε πάντα την ανάγκη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης κατά την έναρξη της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στη διεθνή διάσκεψη της Αιγύπτου για το Μεσανατολικό και η Ελλάδα θα αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην μεταρρυθμιστική ατζέντα, πρόσθεσε ο ίδιος, αναφορικά με το κυβερνητικό έργο.

Αναφερθείς στη κριτική του κ. Κασσελάκη στη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη περί «κυβέρνησης λαδέμπορων», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι ο κ. Κασσελάκης δεν κατάλαβε τίποτα από τη συνέντευξη του πρωθυπουργού. Ο κ. Κασσελάκης προσβάλει τους Έλληνες παραγωγούς καταρχάς, αλλά διαστρεβλώνει και όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Οι πολίτες κουράστηκαν να ακούνε μια αντιπολίτευση να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επεσήμανε ότι στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκαν μια σειρά από νομοσχέδια με στόχο μεταξύ άλλων την ενδυνάμωση κρίσιμων υποδομών του κράτους, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων





Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

«Εμείς, υπερασπιστήκαμε από την πρώτη στιγμή το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, όμως ταυτόχρονα διακρίναμε την τρομοκρατική Χαμάς από τον παλαιστινιακό λαό και αγωνιστήκαμε -και αγωνιζόμαστε- έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε μία ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτό προφανώς σημαίνει: ανθρωπιστική βοήθεια, δυνατότητα -όσο αυτό είναι εφικτό- προστασίας των αμάχων οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια εμπόλεμη ζώνη και είναι οι τελευταίοι οι οποίοι φταίνε». Συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην μεταρρυθμιστική της ατζέντα, προωθώντας τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες.

Στην χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συζητήθηκαν μια σειρά από νομοσχέδια με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενδυνάμωση κρίσιμων υποδομών του κράτους, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα νέο νομοσχέδιο για τους servicers με το οποίο επιτυγχάνεται αυξημένη διαφάνεια στις σχέσεις των δανειοληπτών με τα funds και θεσπίζεται πιο αυστηρό πλαίσιο με στόχο την προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

Συγκεκριμένα,

Θεσπίζονται υποχρεώσεις διαφάνειας, ενημέρωσης και σεβασμού των δικαιωμάτων των οφειλετών για τους servicers. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που ορίζει ο νόμος θα τους επιβάλλονται πρόστιμα έως 500.000 ευρώ, ενώ οι ποινές φτάνουν μέχρι ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

Διευρύνεται η προστασία για τους πραγματικά ευάλωτους.

Εκσυγχρονίζονται και βελτιώνονται οι ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Μεταξύ άλλων, βελτιώνεται ο αλγόριθμος από τον οποίο προκύπτει το ύψος της διαγραφής οφειλών -άρα και το ύψος της οφειλής που ρυθμίζεται μέσω του εξωδικαστικού- για το σύνολο των οφειλετών που έχουν δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση και όχι μόνο τους ευάλωτους.

Καθίστανται υποχρεωτικές για τις τράπεζες, οι ρυθμίσεις που θα προκύπτουν από τον αλγόριθμο του εξωδικαστικού μηχανισμού, για όσους κάνουν αίτηση και πληρούν τα κριτήρια του «ευάλωτου δανειολήπτη». Αν οι τράπεζες διαφωνούν με τον χαρακτηρισμό θα πρέπει να προσφύγουν στα δικαστήρια κατά του μηχανισμού και όχι κατά του δανειολήπτη. Μέχρι να υπάρχει απόφαση, ο δανειολήπτης θα πληρώνει τη δόση που προκύπτει από τη ρύθμιση.

Ενώ, ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη το επιτόκιο των ρυθμίσεων, απλοποιούνται διαδικασίες σε σχέση με την πτώχευση και ιδρύεται Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Παναγιώτης Τσακλόγλου παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων, μέτρα τα οποία εξειδικεύτηκαν και σήμερα στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν πριν λίγη ώρα. Ειδικότερα, καταργείται από 01.01.2024, η κατά 30% μείωση της σύνταξης για τους απασχολούμενους συνταξιούχους και θεσπίζεται πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ του e-ΕΦΚΑ, ανάλογος του εισοδήματος που προκύπτει από την απασχόληση του συνταξιούχου.

Επιπλέον αυξάνεται το ανώτατο όριο οφειλών για συνταξιοδότηση από €20.000 σε €30.000, ενώ για την επιτάχυνση της απονομής των επικουρικών συντάξεων, ενοποιούνται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ. Παράλληλα, για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά προβλέπεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση έως €200, αναλόγως του ύψους της σύνταξής τους, ενώ επεκτείνεται το επίδομα μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ν. Παπαθανάσης παρουσίασε την πορεία υλοποίησης των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο Ταμείο έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 718 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 20,72 δις ευρώ. Από τα 536 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν, τα 320 αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 4,76 δις ευρώ. Περισσότερες από 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ενισχυθεί με επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, με ποσό 667,96 εκ. ευρώ.

Στην νέα πρόταση για το αναθεωρημένο Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνονται πρόσθετα έργα που αφορούν κυρίως την ενίσχυση της περιβαλλοντικής πρόληψης, της πολιτικής προστασίας αλλά και τη δημιουργία νέων υποδομών. Παράλληλα, εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επιπλέον έργα για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές και πλημμύρες, συνολικού προϋπολογισμού 686 εκ. ευρώ.

Επιπλέον με κοινή τους ανακοίνωση χθες τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυξάνουν την επιχορήγηση σε 145 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης- Ελλάδα 2.0 έτσι ώστε να καλυφθεί το σύνολο των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας που στοχεύουν στην ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος, στο οποίο ενοποιούνται η Δημόσια Υγεία και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Προβλέπονται συγκεκριμένα η παροχή οικονομικών κινήτρων σε γενικούς γιατρούς και παθολόγους προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Προσωπικού Γιατρού, ενώ θα διεξαχθεί πιλοτικό πρόγραμμα επαναπατρισμού γιατρών και παθολόγων. Επιπλέον, προβλέπεται η πρόσληψη πρόσθετου διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την παροχή υποστήριξης σε όλους τους προσωπικούς γιατρούς. Το νέο πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της πρόσβασης στην υγεία, τη μείωση των ανισοτήτων, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως παραπομπή στο δευτεροβάθμιο σύστημα περίθαλψης και έχοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο την αναβάθμιση σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης.

Παρουσιάστηκε από την Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκη Κεραμέως και την Υφυπουργό κ. Βιβή Χαραλαμπογιάννη ο ετήσιος προγραμματισμός των προσλήψεων του Δημοσίου με προτεραιότητα στην υγεία, την κλιματική κρίση και το προσωπικό που θα καλύψει τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι 16.521 για το έτος 2024, εκ των οποίων οι 6.500 στην υγεία. Ο προγραμματισμός προσλήψεων είναι απολύτως εναρμονισμένος με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε εφαρμογή του κανόνα 1 προς 1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο για την προστασία των δασών. Είναι μία πολυεπίπεδη προσπάθεια που προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα μετατρέψουμε τα δάση της πατρίδας μας σε παραγωγικά και τον δρόμο με τον οποίο θα εμπλέξουμε τον ιδιωτικό τομέα σε προγράμματα καθαρισμού, πρόληψης πυρκαγιών αλλά και φύτευσης νέων δασών. Τα μέτρα, θα εξειδικευθούν τη Δευτέρα από τον Υπουργό.

Πραγματοποιήθηκε η 9η καταβολή πρώτης αρωγής προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Αθροιστικά μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί 66,8 εκατ. ευρώ σε 14.664 φυσικά πρόσωπα, που έχουν πληγεί από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία, αλλά και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο εκθετικός ρυθμός εξέλιξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθιστά απαραίτητη τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής υπό τον Πρωθυπουργό, με κύριο αντικείμενο την προετοιμασία της χώρας μπροστά στις εξελίξεις που οι κάθε είδους εφαρμογές της εν λόγω τεχνολογίας θα φέρουν, στην κατεύθυνση της συμμετοχικής ανθεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας.

Η Επιτροπή θα παρέχει τεκμηριωμένες συμβουλές και προτάσεις για το πώς η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τις πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες που προκύπτουν από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και το πώς μπορεί να εφαρμόσει ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας από τις πιθανές προκλήσεις και αναπροσαρμογές, τις ανισότητες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Πριν λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Αύριο, 20 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ηγουμενίτσα για την υπογραφής της σύμβασης για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. η οποία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου ανάπτυξης για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, που είναι το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι και πύλη εισόδου της χώρας στην Αδριατική. Κατόπιν, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου.

