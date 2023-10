Πολιτική

Μητσοτάκης - Σακελλαροπούλου: Πρέπει να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα μέσω Αιγύπτου (εικόνες)

Τι συζήτησαν Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφορικά με την νέα κρίση στην Μέση Ανατολή.

«Τώρα που τελείωσε και ο εκλογικός κύκλος η προσοχή μας πάλι στρέφεται στην τρέχουσα επικαιρότητα, τη διεθνή και την εγχώρια. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο ανησυχούμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και δυστυχώς για αυτή την κλιμάκωση της σύγκρουσης η οποία έχει ως πρώτα θύματα αμάχους και από τις δυο πλευρές μετά τη φρικιαστική δολοφονική επίθεση εντός του Ισραήλ από τη Χαμάς. Δυστυχώς έχουμε και την σημαντική απώλεια ανθρώπινων ζωών στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάλογο που είχε με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά τη σημερινή τους συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο πρωθυπουργός είπε πως σε όλες τις διεθνείς επαφές του έχει τονίσει αφενός το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και αφετέρου την ανάγκη αυτό να γίνει με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δίκαιου και με απόλυτο σεβασμό στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ό,τι αφορά τα εγχώρια ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να επιμένει στην μεταρρυθμιστική της ατζέντα και πως χθες το υπουργικό συμβούλιο είχε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, λύνοντας εκκρεμότητες από παρελθόν και αντιμετωπίζοντας και καινούργιες προκλήσεις, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παίρνοντας το λόγο έδωσε συγχαρητήρια δημόσια σε όσους εξελέγησαν και σε όσους συμμετείχαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές. «Τώρα είναι ώρα για πολλή δουλειά σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση για να γίνει ο σχεδιασμός για το μέλλον όσο γίνεται καλύτερα», υπογράμμισε.

«Στα εξωτερικά μετά τη μεγάλη κρίση στην Ουκρανία είχαμε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή η οποία είναι ιδιαιτέρα ανησυχητική», συνέχισε σημειώνοντας ότι η κατάσταση δεν δείχνει προοπτική θετικής εξέλιξής. Η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε πως το ανθρωπιστικό κομμάτι προηγείται και πως η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλα και ευχήθηκε το συντομότερο να υπάρξει ειρήνη.

Επίσης είπε ότι χαίρεται για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να συστήσει επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη η οποία, τόνισε, είναι μεγάλη κατάκτηση του ανθρώπου αλλά βλέπουμε και τους κινδύνους.

Ο πλήρης διάλογος μεταξύ της ΠτΔ, Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη

Κυριάκος Μητσοτάκης



«Τώρα που τέλειωσε και ο εκλογικός κύκλος, κυρία Πρόεδρε, η προσοχή μας πάλι στρέφεται στην τρέχουσα επικαιρότητα, τη διεθνή και την εγχώρια. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο ανησυχούμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και δυστυχώς γι’ αυτήν την κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία έχει ως πρώτα θύματα αμάχους. Αμάχους και από τις δύο πλευρές, μετά την φρικιαστική, δολοφονική επίθεση εντός του Ισραήλ από τη Χαμάς.

Δυστυχώς έχουμε και την σημαντική απώλεια ζωών στη Λωρίδα της Γάζας, γι’ αυτό και σε όλες τις διεθνείς επαφές μου έχω τονίσει αφενός το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αφετέρου την ανάγκη αυτό να γίνει με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και με απόλυτο σεβασμό στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποκατασταθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα από την Αίγυπτο και οι ευρωπαϊκές χώρες εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση και υποστηρίζουν αυτή την πολιτική.

Θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ σε δύο ημέρες, το Σάββατο, στο Κάιρο σε μια μεγάλη, πολυμερή διάσκεψη, την οποία συγκαλεί η Αίγυπτος με αντικείμενο το Παλαιστινιακό ζήτημα για να μεταφέρω και εκεί τις απόψεις της Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει διεκδικήσει και κερδίσει τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή. Είμαστε συνομιλητές όλων των κυβερνήσεων, τιμούμε τις στρατηγικές μας συμμαχίες, από την άλλη είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές και προφανώς είμαστε η πρώτη χώρα, η οποία επιθυμεί την αποκλιμάκωση της έντασης, διότι, προφανώς, αυτή θα έχει πρωτίστως επιπτώσεις στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου.

Από εκεί και πέρα, στα εγχώρια ζητήματα, η κυβέρνηση εξακολουθεί και επιμένει στη μεταρρυθμιστική της ατζέντα. Εχθές είχαμε ένα υπουργικό συμβούλιο με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, σε πολλά διαφορετικά μέτωπα, λύνοντας εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν, αλλά αντιμετωπίζοντας και καινούργιες προκλήσεις, δίνοντας πάντα έμφαση στη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους και στην τόνωση της αναπτυξιακής δυναμικής.

Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια σημαντική πρωτοβουλία την οποία είχαμε την ευκαιρία να εξαγγείλουμε σήμερα, γιατί γνωρίζω και το προσωπικό σας ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό. Ανακοινώσαμε μια επιτροπή τεχνητής νοημοσύνης με πρόεδρο τον διακεκριμένο καθηγητή Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, η οποία θα συμβουλεύει την κυβέρνηση στο ανώτατο επίπεδο για τη στρατηγική της χώρας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει καινούργιους ορίζοντες, τους οποίους δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε. Δημιουργεί, όμως, ταυτόχρονα, και μια σειρά από απειλές, τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε. Και επιβάλλεται η χώρα μας να έχει μια εθνική στρατηγική στον τομέα αυτό, είτε μιλάμε για το ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο σίγουρα θα διαμορφωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίον θα αξιοποιήσουμε το εξαιρετικά σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό, το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον χώρο. Γιατί πρέπει να σας πω ότι σε μια πρόσφατη έρευνα, την οποία είδα, οι Έλληνες επιστήμονες υπερεκπροσωπούνται παγκόσμια στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Νομίζω ότι θα έχετε κι εσείς την ευκαιρία να ενημερωθείτε πιο λεπτομερώς για τη δουλειά που θα κάνει αυτή η επιτροπή και προφανώς για τα πορίσματά της.»

Κατερίνα Σακελλαροπούλου

«Θα ήθελα και εγώ με αυτή την αφορμή να ξεκινήσω συγχαίροντας δημόσια όλους όσους εξελέγησαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και όλους όσους μετείχαν για τον αγώνα που έδωσαν. Τώρα είναι η ώρα για πολλή δουλειά από όλους, στην αυτοδιοίκηση σε συνεργασία πάντα με την κεντρική διοίκηση, με την κυβέρνηση, για να γίνει σχεδιασμός για το μέλλον, όσο γίνεται καλύτερα, σε όλες τις περιοχές που έχουν ανάγκη, και φυσικά σε εκείνες που επλήγησαν, κυρίως στη Θράκη και τη Θεσσαλία.

Τώρα στα εξωτερικά θέματα, μετά τη μεγάλη κρίση που συνεχίζεται δυστυχώς στην Ουκρανία, είχαμε την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η οποία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Η κατάσταση είναι σχετικά πρόσφατη και καμία προοπτική θετικής εξέλιξης δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Το ανθρωπιστικό κομμάτι προηγείται, καμία διάκριση δεν πρέπει να γίνεται με βάση τη θρησκεία ή την ιδεολογία, η ανθρώπινη αξία και η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλα. Αντιλαμβάνομαι όλα αυτά στα οποία αναφερθήκατε, για τις πολύ καλές σχέσεις και την επιρροή που έχει η χώρα μας και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει σε οποιαδήποτε ειρηνευτική προσπάθεια, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εύχομαι το καλύτερο, μακάρι το συντομότερο να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή, ώστε όλοι να μπορέσουν να ζουν αξιοπρεπώς. Μακάρι, γιατί αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι όντως πολύ ανησυχητικά και δύσκολα.

Χαίρομαι για την πρωτοβουλία που αναφέρατε για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια μεγάλη κατάκτηση του ανθρώπου και βλέπουμε τη μεγάλη προσφορά, ταυτόχρονα όμως και τους κινδύνους, που μπορεί να δημιουργήσει για την ανθρώπινη αξία, ακόμη και για τη δημοκρατία. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, επομένως είναι πολύ καλό να τα παρακολουθεί η χώρα μας στον καλύτερο βαθμό που μπορεί. Ο κύριος Δασκαλάκης, αλλά και οι άλλοι επιστήμονες που πρόχειρα είδα, είναι πολύ σημαντικοί. Σημαντικό είναι επίσης να υπάρξει το συντομότερο ένα θεσμικό πλαίσιο. Ήδη γίνονται προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ελέγχονται οι παρενέργειες και να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο τα θετικά.

Ας ευχηθούμε το καλύτερο.»

