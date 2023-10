Πολιτική

Μαξίμου: Μαθητές συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό (εικόνες)

Μικροί μαθητές χτύπησαν απροειδοποίητα την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους καλωσόρισε

Μία διαφορετική και «εκτός προγράμματος» συνάντηση είχε το πρωί ο πρωθυπουργός.

Ενώ ετοιμαζόταν να μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών συνομιλιών που έχει με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πληροφορήθηκε ότι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του 130ου δημοτικού σχολείου στα Κάτω Πατήσια, είχαν «χτυπήσει την πόρτα» του Μεγάρου Μαξίμου, ζητώντας να τον δουν.

Τα παιδιά είχαν επισκεφτεί νωρίτερα τη γειτονική προεδρική φρουρά και, με πρωτοβουλία ενός μαθητή, πήραν το θάρρος και αποφάσισαν να ρωτήσουν τους αστυνομικούς που φρουρούν την πρωθυπουργική έδρα αν μπορούν να συναντήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός αμέσως είπε στα παιδιά να περάσουν και τα υποδέχτηκε, μαζί με τους δασκάλους τους, στο σαλόνι του Μεγάρου, όπου είχε την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις για την ιστορία του κτηρίου, για τις δραστηριότητες που φιλοξενεί και για τις υποχρεώσεις που έχει ως πρωθυπουργός.

Την προσοχή των παιδιών μονοπώλησε βέβαια για αρκετή ώρα ο «πρωθυπουργικός» σκύλος Πίνατ, ο οποίος πρώτος έσπευσε να γνωρίσει τους νεαρούς επισκέπτες και να παίξει μαζί τους.

