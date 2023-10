Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεκάδες νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Πώς κινήθηκαν τα κρούσματα της γρίπης. Η αναλυτική ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ.

Αύξηση στις εισαγωγές, στις νέες διασωληνώσεις και στους θανάτους από COVID-19, καταγράφει η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 9-15 Οκτωβρίου για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19: Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα. Ο αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 (n=1.082) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και αύξηση 26% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες. Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=33) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς και αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=15). Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 53. Καταγράφηκαν 51 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 86 έτη (εύρος 56-100 έτη).

Κατά τις τελευταίες εβδομάδες όλα τα αλληλουχηθέντα στελέχη ανήκαν στην υπο-παραλλαγή ΒΑ.2 της Όμικρον. Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η XBB.1.5 (39%), ακολουθούμενη από την EG.5 (24%) και την ΧΒΒ.1.16 (23%).

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί συνολικά 49 θετικά δείγματα της υπο-παραλλαγής BA.2.86, με ημερομηνίες λήψης δείγματος από 5 έως 28 Σεπτεμβρίου.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV-2 σε 6 από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης: Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει κάτω του 10% (sentinel). Δεν καταγράφηκαν νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκε ένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη κατά την τελευταία εβδομάδα.

Δηλώθηκαν αναδρομικά 2 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνία εισαγωγής εντός της προηγούμενης εβδομάδας.

Στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης έχουν καταγραφεί από την προηγούμενη εβδομάδα 4 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης, όλα Α(Η1Ν1).

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου): Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV: Η θετικότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα.

