Πολιτισμός

Άννα Φρανκ - Ολλανδία: φυλάκιση για τον άνδρα που αμφισβήτησε τη γνησιότητα του ημερολογίου της

Ποια πράξη του άνδρα, τον οδήγησε στο δικαστήριο και εντέλει την ποινή του.

Ολλανδικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα σε φυλάκιση δύο μηνών έναν Πολωνοκαναδό, ο οποίος πρόβαλε με λέιζερ ένα μήνυμα στο σπίτι της Άννας Φρανκ στο Άμστερνταμ, με το οποίο υπονοούσε ότι το περίφημο ημερολόγιο της έφηβης που έχασε τη ζωή της στο Ολοκαύτωμα ήταν πλαστό.

Το δικαστήριο δεν ακολούθησε την πρόταση της εισαγγελίας, που ζητούσε να επιβληθεί ποινή φυλάκισης έξι μηνών στον 42χρονο Ρόμπερτ Β. Ο κατηγορούμενος δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή αφού έχει ήδη εκτίσει την ποινή του, στο διάστημα που παρέμεινε προφυλακισμένος.

Ο 42χρονος συνελήφθη αφού πρόβαλε με λέιζερ το μήνυμα «Άνν Φρανκ, εφευρέτρια του στιλό διαρκείας», γράφοντας λάθος το όνομα της. Υπονοούσε με τον τρόπο αυτό ότι το ημερολόγιο είναι πλαστό γιατί κάποιες σελίδες του είναι γραμμένες με στιλό που άρχισε να χρησιμοποιείται μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η θεωρία αυτή άρχισε να κυκλοφορεί όταν βρέθηκαν πολλές σελίδες, γραμμένες με στιλό διαρκείας, ανάμεσα στα χαρτιά της Άννας Φρανκ, τη δεκαετία του 1980. Αποδείχθηκε όμως ότι τις είχε αφήσει κατά λάθος ένας ερευνητής, περίπου 20 χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι το μήνυμα που προβλήθηκε στο σπίτι-μουσείο της Άννας Φρανκ «υπερέβαινε τα όρια ανοχής της κοινωνίας». «Με το να υπονοεί κανείς ότι η Άννα Φρανκ εφηύρε το στιλό διαρκείας αμφισβητεί την αυθεντικότητα του ημερολογίου της. Δεδομένης της τεράστιας σημασίας του Ημερολογίου της Άννας Φρανκ για τη μνήμη του Ολοκαυτώματος, όλο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένα είδος ρεβιζιονισμού», εξήγησε το δικαστήριο στο σκεπτικό του.

Εναντίον του Ρόμπερτ Β. είχαν προσφύγει η διεύθυνση του μουσείου και το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ισραήλ (CIDI).

Η Εβραία έφηβη και η οικογένειά της κρύβονταν επί δύο χρόνια σε ένα κρυφό μέρος του σπιτιού αυτού, κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής της Ολλανδίας. Τους συνέλαβαν το 1944. Η Άννα και η αδελφή της πέθαναν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέργκεν-Μπέλσεν το 1945. Το ημερολόγιό της, που το βρήκε αργότερα ο μοναδικός επιζών της οικογένειας, ο πατέρας της Ότο, είναι μια από τις σημαντικότερες αφηγήσεις για το Ολοκαύτωμα και έχει πουλήσει σχεδόν 30 εκατομμύρια αντίτυπα.

