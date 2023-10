Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - Βρετανικό Μουσείο: ανοικτό το ενδεχόμενο προσωρινής επιστροφής τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του βρετανικού μουσείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

-

Του Ισαάκ Καριπίδη

Για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος του Βρετανικού μουσείου Τζορτζ Όσπορν άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο προσωρινής επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μιλώντας σε επιτροπή του Βρετανικού κοινοβουλίου.



Ο Τζόρτζ Όσπορν μιλούσε στην επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού του Βρετανικού κοινοβουλίου. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως: «Νομίζω ότι αξίζει να διερευνηθεί αν υπάρχει κάποιου είδους ρύθμιση που θα επέτρεπε σε ορισμένα από τα γλυπτά να περνούν μέρος του χρόνου τους στην Ελλάδα.»

Ακόμη υπογράμμισε το γεγονός ότι ήδη έχει συνομιλήσει με την ελληνική κυβέρνηση για αυτό το θέμα αλλά επεσήμανε πως δεν είναι ένα εύκολο πρόβλημα να λυθεί. «Αν ήταν», όπως χαρακτηριστικά είπε «θα είχε λυθεί από το 1810 και μετά».



«Είναι ένα πρόβλημα με το οποίο έχουν παλέψει οι βρετανικές κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων», σημείωσε με νόημα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου.

Υπενθυμίζεται, πως η λύση που προτείνεται από το Βρετανικό Μουσείο δεν θα είναι εύκολο να γίνει αποδεκτή από οποιαδήποτε Ελληνική κυβέρνηση καθώς έτσι θα αναγνωριζόταν πως τα Γλυπτά ανήκουν στην Βρετανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ορλεάνη: Τρία αδερφάκια κάηκαν ζωντανά στο σπίτι τους και κατηγορείται ο πατέρας τους (βίντεο)

Ο Τζέιμς Μποντ στα Μετέωρα: Οι απειλές και ο ξεσηκωμός των καλόγερων

Μαξίμου: Μαθητές συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό (εικόνες)