Σέρρες: Κλείνει το γήπεδο λόγω στατικότητας - Στον “αέρα” ο Πανσερραϊκός

Κλείνει επ’ αόριστον το γήπεδο των Σερρών λόγω προβλημάτων στατικότητας! Τι δηλώνουν οι τοπικοί παράγονες για την ασφάλεια παιδιών, αθλούμενων και θεατών.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στο δημοτικό γήπεδο Σερρών. Μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο Πρόεδρός της Χαράλαμπος Χορταράς ανακοίνωσε πως κλείνει επ’ αόριστον το δημοτικό γήπεδο Σερρών.

Η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της- μεταξύ άλλων- τη σχετική μελέτη, η οποία- σύμφωνα με πληροφορίες του Infonews24– κάνει λόγο για στατική ανεπάρκεια και συνακόλουθα επικινδυνότητα, τόσο για τους χρήστες του δημοτικού γηπέδου, όσο και για τις γειτονικές υποδομές.

Μάλιστα επισημαίνεται πως δύο κερκίδες γηπέδου θα πρέπει να τεθούν σε αχρησία μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις το ματς του Πανσερραϊκού με τον Άρη είναι στον αέρα.

«Μόλις τελείωσε συνεδρίαση της Επιτροπής. Το γήπεδο κρίθηκε ακατάλληλο. Δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του. Γι’ αυτό κι εμείς θα ανακαλέσουμε την άδεια λειτουργίας. Χθες μας προσκομίστηκε έγγραφο από την Υπηρεσία Δόμησης που ‘βγάζει’ ακατάλληλες τις κερκίδες» ανέφερε- μεταξύ άλλων- ο κ. Χορταράς.

Αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ και κάνουμε δηλώσεις, τα παιδιά του σχολείου κινδυνεύουν

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ και κάνουμε δηλώσεις, τα παιδιά του σχολείου κινδυνεύουν». Με αυτή τη σοκαριστική δήλωση, ο Αντιπρόεδρος του Πανσερραϊκού Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά, αναφέρθηκε στο μείζον θέμα της καταλληλότητας ή μη του δημοτικού γηπέδου των Σερρών, που εξετάζεται από την Επιτροπή Καταλληλότητας.

«Είναι μια δύσκολη μέρα για εμάς, μια σκληρή μέρα. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι. Πάνω απ’ όλα προέχει η ασφάλεια των πολιτών, των φιλάθλων, των Σερραίων. Όσο κι αν μας στεναχωρεί αυτό που καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται να γίνει χαιρόμαστε τουλάχιστον που έστω και αργά μπήκαμε σε μια διαδικασία καθαρότητας, νομιμότητας και ξεκαθαρίσματος του τι συμβαίνει στο γήπεδό μας» ανέφερε σύμφωνα με το Infonews24 ο κ. Χατζηδημητρίου, ο οποίος πρόσθεσε πως η ομάδα είναι στην καλύτερή της φάση αγωνιστικά και στη χειρότερη σε ό,τι άλλο συμβαίνει γύρω από την ομάδα και πως ο Πανσερραϊκός είναι «πληγωμένος, αλλά αυτό που αντιλαμβάνεται η ΠΑΕ είναι ότι το γήπεδο έχει σοβαρά προβλήματα στατικής επάρκειας.

«Δεν μιλάμε για στατική επάρκεια 50, 100, 200 φιλάθλων. Μιλάμε για 2 κερκίδες που δεν μπορούν να έχουν φορτίο καθόλου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι επικίνδυνα για τα παιδάκια που είναι στο σχολείο δίπλα. Είναι δυνατόν να παίζουμε ποδόσφαιρο, να πηγαίνουμε σε μια γιορτή και να ακούμε μέσα εμείς ότι αυτή η κερκίδα είναι επικίνδυνη να καταρρεύσει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς κόσμο κι από πίσω να έχει ένα σχολείο; Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει με το παιχνίδι, δεν με ενδιαφέρει το αν θα παίξουμε ή όχι. Εμείς ως Πανσερραϊκός θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε από την αρχή. Ότι χωρίς φορτίο κινδυνεύει να πέσει η θύρα όχι δεν το γνωρίζαμε. Ως άνθρωπος θα σας πω ότι πρέπει να κλείσει η θύρα, να κλείσει το σχολείο, να κλείσει και η Ραιδεστού, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς και να λέμε ότι ακολουθήσαμε ακριβώς τους κανόνες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου.

