Σεισμός στην Εύβοια

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και ποιο ήτνα το μέγεθος της σεισμικής δόνησης.

Σεισμική δόνηση ταρακούνησε το νησί της Εύβοιας το απόγευμα της Πέμπτης.

Πιο συγκεκριμένα, το επίκεντρο ήταν στο χωριό Ζάρακες, σε μια περιοχή, που το τελευταίο διάστημα έχει μεγάλη σεισμική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός στους Ζάρακες στην Εύβοια είναι της τάξης των 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

