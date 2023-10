Life

Ισραήλ: Εγγονή ομήρου μιλά στον ΑΝΤ1 για το δράμα της οικογένειας της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ώρες αγωνίας ζουν οι συγγενείς της 85χρονης Γιάφα Αντάρ, που είναι όμηρος της Χαμάς, εδώ και 12 ημέρες. Η ζωή της κινδυνεύει άμεσα, καθώς δεν έχει πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

-

Μεταξύ των διακοσίων ομήρων στα χέρια της Χαμάς είναι ακόμη και άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, όπως η 85χρονη γιαγιά της Aντβά Αντάρ που απήχθη από το σπίτι της στο Κιμπούτς Νιρ Οζ.

Ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στο Τελ Αβίβ, Νικόλας Βαφειάδης, συνάντησε την εγγονή της ομήρου και την ρώτησε αν η οικογένεια γνωρίζει κάποια λεπτομέρεια για την τύχη της και αν έχουν κάποιο νέο για το εάν είναι ζωντανή.

«Όχι δεν ξέρουμε τίποτε. Όλες οι πληροφορίες που έχουμε προέρχονται από ένα βίντεο των τρομοκρατών την πρώτη ημέρα που την απήγαγαν και είναι το μόνο που ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν έχει επιζήσει μέχρι τώρα. Γνωρίζουμε ότι η γιαγιά μου είναι άρρωστη και παίρνει φάρμακα καθημερινά για να επιβιώνει. Και τώρα δεν παίρνει τα φάρμακά της εκεί και είμαστε πάρα πολύ φοβισμένοι για τη φυσική της κατάσταση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

Το συγκεκριμένο Σάββατο της επίθεσης της Χαμάς, που ήταν μεγάλη εβραϊκή γιορτή, όλα τα εγγόνια και τα δισέγγονά της είχαν κανονίσει να την επισκεφθούν.

Όπως λέει η εγγονή της στον ΑΝΤ1, «Είχε προετοιμάσει όλα τα φαγητά κι ετοίμασε το σπίτι για μας και τα δώρα για τα παιδιά. Και το περιμέναμε. Και τα δισέγγονά της το περίμεναν κι εξακολουθούν να ρωτούν: Πότε θα την επισκεφθούμε; Και πώς να τους πεις ότι οι άνθρωποι είναι τόσο σκληροί και την πήραν μακριά και ότι δεν ξέρουμε αν ποτέ θα μπορέσουμε να την επισκεφθούμε».

Στο ερώτημα του Νικόλα Βαφειάδη «Τι θα λέγατε στους απαγωγείς της; Γιατί να πάρουν μια 85ρονη κυρία;», η εγγονή της ομήρου απάντησε «Γιατί; Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει γιατί είναι τρομοκράτες και δρουν με συμπεριφορά ζώου. Και ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι επιχειρούν να τους παρουσιάσουν ως μαχητές της ειρήνης. Αλλά δεν είναι μαχητές της ειρήνης, αυτό είναι τρομοκρατία. Το να απαγάγεις παιδιά, και βρέφη και γέροντες πολίτες, αυτό είναι συμπεριφορά ζώου. Κι έρχονται για να σφαγιάσουν. Έρχονται για να πληγώσουν. Έρχονται για να καταστρέψουν».

«Αν μπορούσε να σε ακούσει η γιαγιά σου, ποιο θα ήταν το μήνυμά σου σε αυτήν;», ρώτησε ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 και η εγγονή της ομήρου είπε «Ότι την αγαπάμε πάρα-πάρα πολύ και πως κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να την φέρουμε πίσω στο σπίτι. Και πως κάνουμε πράγματι ό,τι μπορούμε. Κι ότι δίνει σε πολύ κόσμο κουράγιο με την πίστη της. Πολλοί νιώθουν ότι είναι η γιαγιά τους. Κι αυτό τους δίνει δύναμη να πολεμούν σε αυτήν την κατάσταση. Κι ότι είμαι πολύ υπερήφανη που είμαι εγγονή της».

Η Άντβα Αντά κάνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα να ασκήσει όλη την πίεσή της προκειμένου να μπορέσει να απελευθερωθεί η γιαγιά της και όλοι οι άλλοι όμηροι

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ορλεάνη: Τρία αδερφάκια κάηκαν ζωντανά στο σπίτι τους και κατηγορείται ο πατέρας τους (βίντεο)

Ο Τζέιμς Μποντ στα Μετέωρα: Οι απειλές και ο ξεσηκωμός των καλόγερων

Μαξίμου: Μαθητές συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό (εικόνες)