Το Ισραήλ απομακρύνει πολίτες και διπλωμάτες από την Τουρκία

Για ποιον λόγο πραγματοποιείται η απομάκρυνση. Η ανακοίνωση του Τουρκικου Υπουργείου Άμυνας για την εκκένωση της Γάζας.

Μετά την προειδοποίηση του Ισραήλ, Ισραηλινοί πολίτες στην Κωνσταντινούπολη άρχισαν να επιστρέφουν στη χώρα τους. Αεροσκάφος της Arkia Airlines που απογειώθηκε από το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Το αεροπλάνο αναχώρησε χθες το απόγευμα από την Κωνσταντινούπολη στις 19.30.

Το Γραφείο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ , στη χθεσινή του δήλωση, κάλεσε τους πολίτες του στην Τουρκία να εγκαταλείψουν την Τουρκία το συντομότερο δυνατό, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Παράλληλα το Ισραήλ απομακρύνει τους διπλωμάτες του από την Τουρκία υπό τον «φόβο για την ασφάλειά τους», την ώρα που επικρατεί παγκόσμια ανησυχία για την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Ισραηλίτες διπλωμάτες δεν απομακρύνθηκαν λόγω διπλωματικού επεισοδείου αλλά καθώ΄ς υπάρχουν φόβοι για την ασφάλειά τους.

Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για τη "Γάζα": «Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε τόσο στην ανθρωπιστική βοήθεια όσο και στην εκκένωση της Γάζας»

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας προέβη σε δήλωση σχετικά με τις δραστηριότητες του πολεμικού ναυτικού στην ανατολική Μεσόγειο.

"Το πολεμικό μας ναυτικό συνεχίζει αποφασιστικά τις δραστηριότητες αναγνωριστικής επιτήρησης, επίδειξης σημαίας/παρουσίας και εκπαίδευσης/άσκησης με επαρκή αριθμό πλοίων στην ανατολική Μεσόγειο", αναφέρει ο εκπρόσωπος του Τ/ΥΠΑΜ, Ζεκί Ακτούρκ.

Όσον αφορά τα αεροπλανοφόρα που έστειλαν οι ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, είπε ότι: "Όταν ρωτάμε τους Αμερικανούς συνομιλητές μας για το θέμα αυτό, μας ενημερώνουν ότι εμπίπτουν στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης μη μαχητών και αμάχων. Παρακολουθούμε κι εμείς στενά το θέμα αυτό".

Για το θέμα της βοήθειας προς την Παλαιστίνη, υποστήριξε ότι: "Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να συμμετάσχουν τόσο στην ανθρωπιστική βοήθεια όσο και στην εκκένωση σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν".

