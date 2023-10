Κόσμος

Ισραήλ - Μπαράκατ: το “πράσινο φως” για την εισβολή στη Γάζα έχει δοθεί

Τι ανέφερε ο Υπουργός Οικονομίας του Ισραήλ για την επικείμενη χερσαία επιχείρηση.

Πληθαίνουν οι αναφορές από Ισραηλινούς αξιωματούχους σχετικά με την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης στην Λωρίδα της Γαζας.

Πιο συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά τον υπουργό Άμυνας, ο οποίος προετοίμασε τον ισραηλινό στρατό για την αμεσότητα της επίθεσης, ο υπουργός Οικονομίας, Νιρ Μπαράκατ μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο, ABC News, τόνισε ότι η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, έχει ήδη ανάψει το «πράσινο φως» για την εξέλιξη της επιχείρησης.

«Ο ισραηλινός στρατός έχει λάβει το ''πράσινο φως'' για να εισέλθει στη Γάζα, όποτε αυτός είναι έτοιμος», δήλωσε στο ABC News ο υπουργός Οικονομίας του Ισραήλ.

Μάλιστα, ο Μπαράκατ, τόνισε πως «οι όμηροι και οι απώλειες αμάχων θα είναι δευτερεύουσες σε σχέση με την καταστροφή της Χαμάς».

