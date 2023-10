Υεμένη: Πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ δέχθηκε επίθεση με “ιρανικούς” πυραύλους

Αξιωματούχος του στρατού των ΗΠΑ είπε ότι οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν, στην εφμύλια διένεξη της Υεμένης.

Το καταδρομικό USS Carney του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο επιχειρεί στη Μέση Ανατολή και έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, κατέρριψε σήμερα τρεις πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν την επίθεση «πιθανότατα κατά στόχων στο Ισραήλ». Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος του USS Carney ή μεταξύ αμάχων στο έδαφος, «εξ όσων γνωρίζουμε», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου.

Αξιωματούχοι τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφεραν νωρίτερα ότι το καταδρομικό USS Carney δεν φαίνεται να αποτελούσε στόχο της επίθεσης, η οποία συνδέεται με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένο επίπεδο συναγερμό για απειλές που σχετίζονται με οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

