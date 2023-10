Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια - Μιχάλης Κατσούρης: Βρέθηκε γενετικό υλικό σε δύο μαχαίρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο ένα μαχαίρι υπάρχει και άλλο γενετικό υλικό, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί.

-

Γενετικό υλικό του Μιχάλη Κατσούρη που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της δολοφονικής επέλασης των Κροατών χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια εντοπίστηκε σε δύο μαχαίρια που έχουν κατασχεθεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε και η κροατική τηλεόραση το ένα από τα δύο μαχαίρια φέρεται να βρέθηκε κοντά σε έναν Κροάτη χούλιγκαν, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για τον κάτοχο του δεύτερου μαχαιριού.

Την πληροφορία για την εύρεση DNA του Μιχάλη Κατσούρη στα δύο μαχαίρια επιβεβαίωσε στο protothema.gr και ο δικηγόρος των οπαδών, Αθανάσιος Καϋμενάκης.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Καϋμενάκης, στο μαχαίρι που αποδίδεται σε έναν από τους εντολείς του δεν εντοπίστηκαν ούτε αποτυπώματα αλλά ούτε και γενετικό υλικό του εντολέα του, προσθέτοντας πως και σε φωτογραφίες από το περιστατικό ο άνδρας απεικονίζεται να έχει τα χέρια του γυμνά και να μην κρατά κάποιο αιχμηρό αντικείμενο.

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από το DNA του Μιχάλη Κατσουρή στο εν λόγω μαχαίρι υπάρχει και άλλο γενετικό υλικό το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα «ορφανά» δείγματα DNA υπάρχουν και στο δεύτερο μαχαίρι χωρίς ακόμα να έχει εντοπιστεί ο άνθρωπος που το κρατούσε την ημέρα που έλαβε χώρα η τραγωδία.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Κλείνει το γήπεδο λόγω στατικότητας - Στον “αέρα” ο Πανσερραϊκός

Market Pass: Που παρατείνεται - Για ποιους διπλασιάζεται

Ισραήλ: Εγγονή ομήρου μιλά στον ΑΝΤ1 για το δράμα της οικογένειας της (βίντεο)