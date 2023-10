Μπάιντεν: Χαμάς και Πούτιν θέλουν να “αφανίσουν” δημοκρατίες

Διάγγελμα Μπάιντεν για το Μεσανατολικό και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η υπόσχεση σε Ισραήλ και Κίεβο.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν το «κοινό» πως θέλουν να «αφανίσουν» δημοκρατίες, δήλωσε χθες Πέμπτη το βράδυ (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ο Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς, αναγγέλλοντας πως θα ζητήσει σήμερα το Κογκρέσο να εγκρίνει «κατεπειγόντως» τη χρηματοδότηση βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ και στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ θα εξασφαλίσουν εγγυήσεις για την ασφάλειά τους «για γενιές» βοηθώντας τις δυο εμπόλεμες χώρες, επέμεινε ο αμερικανός πρόεδρος στο σπάνιο διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο.

«Η Χαμάς και ο Πούτιν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απειλές, αλλά έχουν κοινό τούτο: θέλουν και οι δύο να αφανίσουν εντελώς μια γειτονική δημοκρατία», είπε ο ογδοντάρης Δημοκρατικός κάπου 20 ώρες μετά την επιστροφή του από το Τελ Αβίβ, όπου διαβεβαίωσε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου πως η Ουάσιγκτον στέκει στο πλευρό της χώρας του.

Για αυτό θα ζητήσει, ήδη από σήμερα, το Κογκρέσο να εγκρίνει «με κατεπείγουσα διαδικασία» χρηματοδότηση γα τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας στο Ισραήλ και στην Ουκρανία, «σημαντικών εταίρων μας», τόνισε.

Με το διάγγελμα αυτό, μόλις το δεύτερο που απηύθυνε στους Αμερικανούς από το λεγόμενο «Resolute Desk», ο Τζο Μπάιντεν, υποψήφιος για την επανεκλογή του, ήθελε να πείσει τους αντιπάλους του στην αμερικανική δεξιά και τους ψηφοφόρους, που μοιάζουν να έχουν κουραστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ότι είναι ανάγκη να εγκριθεί πελώριο πακέτο βοήθειας στην ισραηλινή και στην ουκρανική κυβέρνηση.

Συνδέοντας την υπεράσπιση του Ισραήλ με αυτή της Ουκρανίας, ελπίζει πως θα μπορέσει να δημιουργήσει τη συναίνεση που λείπει ως τώρα στο Κογκρέσο, για να εξασφαλίσει περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο.

Πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην κυβέρνησή του είπε πως το αίτημα προς το Κογκρέσο θα περιλαμβάνει 60 δισεκ. για την Ουκρανία και 14 δισεκ. δολάρια για το Ισραήλ.

Ακόμη, θα ζητηθούν 10 δισεκ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια, 14 δισεκ. για την ασφάλεια των συνόρων με το Μεξικό και 7 δισεκ. για την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, ιδίως για την Ταϊβάν, κατά την ίδια πηγή.

Περίπου το μισό από το ποσό για την Ουκρανία θα διατεθεί για την αντικατάσταση και την πλήρωση αποθεμάτων του αμερικανικού στρατού, πάντα κατά την πηγή του Ρόιτερς.

