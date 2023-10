Πολιτισμός

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιες διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες είναι σήμερα.

Σήμερα 20 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους: Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, Οσίου Γερασίμου ασκητού εν Κεφαλληνία, Αγίας Ενόης, Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν σήμερα όσοι λέγονται:

Αρτέμιος,

Αρτέμης,

Άρτεμις,

Αρτέμη,

Αρτέμιδα,

Αρτεμία,

Αρτεμισία

Γεράσιμος,

Μάκης,

Μικές,

Μίκης,

Γερασιμούλα

Διάνα,

Ντιάνα

Ενόη

Ματρώνα,

Ματρόνα

Κερασιά,

Κερασία

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης και η Διεθνής Ημέρα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Η ανατολή του ήλιου είναι στις 07:38 και η δύση ήλιου στις18:41. Η Σελήνη είναι 5.5 ημερών.

Ειδικότερα η Εκκλησία τιμά τους:

Γερασίμου του νέου ασκητού, εν Κεφαλληνία (1581). Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου (326). Μαρτύρων Αντωνίου, Γερμανού, Ζεβινά, Νικηφόρου. Εβόρη και Ενόης. Μαναθώς της παρθένου. Οσίου Βασιλείου μητροπολίτου Τραπεζούντας. Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος (1462).

Πηγή: ecclesia.gr

