Μεταναστευτικό: Λέμβοι σε Φαρμακονήσι και Σύμη

Παιδιά μεταξύ των διασωθέντων στα ανοιχτά της Σύμης και του Φαρμακονησίου.

Στον εντοπισμό και τη διάσωση είκοσι τριών μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο και βρίσκονταν σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του Φαρμακονησίου, προχώρησε χθες ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα πρόκειται για 10 άνδρες, 6 γυναίκες, 5 κορίτσια και 2 αγόρια οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στη Λέρο.

Επίσης περιπολικό σκάφος του Λιμενικού που βρίσκονταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε σε παραλία της Σύμης 24 μετανάστες (18 άνδρες, 3 γυναίκες και 3 αγόρια).

Το πλήρωμα προέβη στην περισυλλογή των μεταναστών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σύμης.

