Τραμπ - Ομοσπονδιακή Εισαγγελία: Κανένας σε αυτή τη χώρα, ούτε καν ο πρόεδρος, δεν είναι υπεράνω του νόμου

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία αντιπαρατέθηκε χθες Πέμπτη στην προσπάθεια του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μπουν στο αρχείο χωρίς καμιά συνέχεια ποινική δίωξη σε βάρος του, με την επίκληση της «πλήρους ασυλίας» της οποίας επιχειρηματολόγησε πως έχαιρε όταν βρισκόταν στον Λευκό Οίκο.

«Κανένας σε αυτή τη χώρα, ούτε καν ο πρόεδρος, δεν είναι υπεράνω του νόμου», αντέτεινε η ομάδα του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ σε έγγραφό της, έκτασης 54 σελίδων, που επέδωσε στην δικαστικό που προεδρεύει στην υπόθεση, καλώντας τη να απορρίψει το αίτημα του κ. Τραμπ.

Ο μεγιστάνας, μεγάλο φαβορί στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων για να αναδειχθεί ο υποψήφιός τους στις προεδρικές εκλογές του 2024, αναμένεται να προσαχθεί σε δίκη τον Μάρτιο στην πρωτεύουσα. Κατηγορείται πως επιδόθηκε σε ελιγμούς για να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020, στις οποίες ηττήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν.

Στις αρχές Οκτωβρίου, συνήγοροι του πρώην προέδρου κατέθεσαν αίτηση στην ομοσπονδιακή δικάστρια Τάνια Τσάτκαν στο οποίο ανέφεραν πως «το δικαστήριο πρέπει να βάλει οριστικά στο αρχείο τη δίωξη χωρίς συνέχεια, λόγω της προεδρικής ασυλίας».

Επικαλούμενοι υπόθεση στην οποία εμπλεκόταν ο πρώην πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον, για την οποία είχε εξεταστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, οι συνήγοροι διαβεβαίωσαν πως το αμερικανικό δίκαιο εγγυάται «απόλυτη» ασυλία στον πρόεδρο για πράξεις που εγγράφονται «στην ‘εξωτερική περίμετρο’ των επίσημων ευθυνών του».

«Η σημερινή κυβέρνηση άσκησε δίωξη στον (σ.σ. πρώην) πρόεδρο Τραμπ για πράξεις που εγγράφονταν όχι μόνο στο πλαίσιο της ‘εξωτερικής περιμέτρου’, αλλά επίσης στην καρδιά των επίσημων καθηκόντων του ως προέδρου», πρόσθεσαν. Καθώς ήταν αρχηγός του κράτους, συνέχισαν, ο κ. Τραμπ είχε καθήκον να «εγγυηθεί την ακεραιότητα των εκλογών» και άρα δικαίωμα να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα της διαδικασίας του 2020.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «υπόκειται στην ομοσπονδιακή ποινική νομοθεσία, όπως οι 330 εκατ. και πλέον άλλοι Αμερικανοί», αντέτεινε η ομάδα του ειδικού εισαγγελέα Σμιθ, προσθέτοντας πως «κανένα δικαστήριο δεν αναφέρθηκε ποτέ στην ύπαρξη πλήρους ποινικής ασυλίας για πρώην προέδρους».

Το αίτημα του κ. Τραμπ έχει ελάχιστες πιθανότητες να γίνει δεκτό, λένε ειδικοί, όμως μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη της διαδικασίας, αν φθάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Ρεπουμπλικάνος είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ σε βάρος του οποίου ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Το δικαστικό πρόγραμμα αναγγέλλεται βαρύ για τον δισεκατομμυριούχο. Ο 77χρονος διώκεται επίσης από τη δικαιοσύνη της πολιτείας της Νέας Υόρκης για λογιστική απάτη, υπόθεση που συνδέεται με την καταβολή χρημάτων σε πορνοστάρ για την εξαγορά της σιωπής της, και στην Τζόρτζια, επίσης για την προσπάθειά του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020.

