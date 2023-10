Μέση Ανατολή: Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας στην Αίγυπτο

Κόσμος

Ο Σούνακ θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους για την κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ θα επισκεφθεί σήμερα την Αίγυπτο όπου θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους για την κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Στις συνομιλίες ο Σούνακ θα υπογραμμίσει «την ανάγκη να αποτραπεί η περιφερειακή κλιμάκωση και να αποφευχθεί η περαιτέρω μη απαραίτητη απώλεια ζωών αμάχων», πρόσθεσε το γραφείο του.

Ο Σούνακ επισκέφθηκε χθες Πέμπτη το Ισραήλ για να εκφράσει την αλληλεγγύη του προς το χώρα, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, και να προσπαθήσει να διαπραγματευθεί την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση, αλλά και να διευκολύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Αργότερα χθες ο Βρετανός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον οποίο ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στην περιοχή για να υποστηρίξει τη σταθερότητα. Παράλληλα ο Σούνακ εξέφρασε την ανησυχία του ότι η επίθεση της Χαμάς και τα αντίποινα του Ισραήλ ενδέχεται να πυροδοτήσουν την αναταραχή στην περιοχή.

