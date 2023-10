Πολιτική

Κασσελάκης: Ο γάμος στα Χάμπτονς και το πρόγραμμα του στις ΗΠΑ (βίντεο)

Πότε αναμένεται η επιστροφή του στην Ελλάδα και ποιο το πρόγραμμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, παντρεύτηκε χθες (19.10.2023), τον σύντροφο του, Τάιλερ Μπακμπέθ, στη Νέα Υόρκη, μετά το σύμφωνο συμβίωσης που επίσης είχαν συνάψει στις ΗΠΑ.

Με ανοιχτές εκδηλώσεις και επισκέψεις στους κόλπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, με έμφαση στην Αστόρια και επίκεντρο μια ευρεία κομματική εκδήλωση το Σάββατο το απόγευμα, διαμορφώνεται το πολιτικό πρόγραμμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη στη Νέα Υόρκη.

Ειδικότερα, μετά τη συγκυρία της τέλεσης του γάμου του με τον εκλεκτό της καρδιάς του, Τάιλερ ΜακΜπεθ, που έγινε εχθές Πέμπτη στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης σε στενό οικογενειακό κύκλο, οι επίσημες επισκέψεις του κ. Κασσελάκη ξεκινούν το πρωί της Παρασκευής από το Σημείο Μηδέν όπου έγιναν οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αστόρια, όπου θα επισκεφθεί το Λύκειο του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής ο Στέφανος Κασσελάκης πρόκειται να έχει μια χαλαρή συνάντηση με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Υόρκης, σε wine bar στο Μανχάταν, προκειμένου να συζητηθούν οι επόμενες κινήσεις.

Ακόμη, το Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική πολιτική εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ Νέας Υόρκης, στην αίθουσα του Κέφαλου, στην Αστόρια (20-41 Steinway St, Long Island City, NY). Στην εκδήλωση αυτή, ο Στέφανος Κασσελάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής, ενώ αναμένεται σημαντική παρουσία ομογενών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Υόρκη και γειτονικές Πολιτείες, που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να είναι παρόντες προκειμένου να τον ακούσουν.

Παράλληλα, την Κυριακή, ο Στέφανος Κασσελάκης αναμένεται να έχει συνάντηση με δημοσιογράφους των ομογενειακών ΜΜΕ και ανταποκριτές, για την καθιερωμένη ενημέρωση σχετικά με τη δραστηριότητά του στις ΗΠΑ.

Ακόμη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θανάση Τσίτσα, ο γάμος επισπεύστηκε λόγω θέματος που δημιουργήθηκε με τα χαρτιά παραμονής του Τάιλερ στην Ελλάδα και έγινε σε κλειστό κύκλο σε βίλα στα Χάμπτονς, ενώ όπως τόνισε ο πρόεδρος ου ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να παραμείνει περισσότερο στις ΗΠΑ και να επιστρέψει στην Ελλάδα την Δευτέρα.

