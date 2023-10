Κοινωνία

Αστυνομικός συνελήφθη για εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σωρεία κατηγοριών σε βάρος του αστυνομικού που συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας.

-

Συνελήφθη την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, αστυνομικός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παράβαση καθήκοντος, νομοθεσίας περί όπλων και πλημμελή φύλαξη οπλισμού.

Για την υπόθεση συνελήφθη και μία 23χρονη αλλοδαπή, κατηγορούμενη ομοίως για εμπορία ανθρώπων, καθώς και για πλαστογραφία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα της Τετάρτης αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν τον αστυνομικό μαζί με άλλα άτομα να κινούνται με όχημα στην περιοχή της Αθήνας και κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σουγιάς, σκούφος τύπου full-face, ιδιωτικό πιστόλι και 16 φυσίγγια.

Ακολούθως, ο αστυνομικός προσήχθη στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, όπου στην κατοχή του εντοπίστηκαν πειστήρια που στοιχειοθετούσαν το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων και της παράβασης των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ επιπλέον βρέθηκαν στοιχεία από εφαρμογές της Ελληνικής Αστυνομίας, η κατοχή των οποίων δεν δικαιολογείτο βάσει των υπηρεσιακών καθηκόντων του.

Από την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων, τα οποία εξετάσθηκαν κατόπιν σχετικής διάταξης του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, διακριβώθηκε η δράση του αστυνομικού στις ανωτέρω παράνομες δραστηριότητες.

Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του εντοπίστηκε και συνελήφθη και η 23χρονη αλλοδαπή, ενώ -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 33 φυσίγγια, γεμιστήρας, τρία κινητά τηλέφωνα, φωτοαντίγραφα διαβατηρίου και ταυτότητας και πλαστή ταυτότητα με στοιχεία της 23χρονης.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ο αστυνομικός ήδη ελέγχεται για άλλο πειθαρχικό παράπτωμα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταναστευτικό: Λέμβοι σε Φαρμακονήσι και Σύμη

Ραφήνα: Αρπαγή ανήλικης από άγνωστο

Μπάιντεν: Χαμάς και Πούτιν θέλουν να “αφανίσουν” δημοκρατίες