Αποζημιώσεις πληγέντων: Κόντρα Κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ

Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για έλλειψη διαφάνειας και προσπάθεια απόκρυψης που πλήττει τη δημοκρατία.

Σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή αλλά και σε ανακοίνωση σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος, έχει οδηγηθεί η κόντρα της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με θέμα τη δημοσιοποίηση των αποδεικτικών εγγράφων από τα οποία να προκύπτει το σύνολο των αιτούμενων από την ΕΕ, αποζημιώσεων για τους πλημμυροπαθείς.

Σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Παύλου Γερουλάνου για το ζήτημα, η κυβέρνηση απάντησε ως εξής:

«Στις 31 Αυγούστου, η Ελλάδα υπέβαλε πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Η πρόταση αναθεώρησης περιλαμβάνει την προσθήκη κεφαλαίου REPowerEU με προϋπολογισμό 795 εκ. €, αίτημα για επιπλέον δανειακούς πόρους ύψους 5 δισ. €, απολύτως αναγκαίες τροποποιήσεις σε ορισμένες δράσεις (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, προσθήκη νέων υποέργων/αφαίρεση υφιστάμενων) λόγω αντικειμενικών περιστάσεων, ενώ ενσωματώνει και τη μείωση της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς για την Ελλάδα κατά 339 εκ. € (σε 17,4 εκ. €) όπως προβλέπεται λόγω της μεγαλύτερης από την αναμενόμενη αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ. Ωστόσο, δεδομένου ότι η αναθεώρηση του σχεδίου αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, η χώρα μας θεώρησε επιβεβλημένο να λάβει υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στις πληγείσες περιοχές από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές (Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Β. Εύβοια, Έβρος, Ροδόπη). Ως εκ τούτου, συνεχίζοντας τις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή, προτάθηκε από πλευράς μας –ως συμπλήρωση της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας– να ανακατευθυνθούν πόροι ύψους 686 εκ. € σε έργα για την ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών.

Πιο συγκεκριμένα, 420 εκ. € προτάθηκε να διατεθούν για την αποκατάσταση και επισκευή του οδικού δικτύου που έχει υποστεί ζημίες συμπεριλαμβανομένων γεφυρών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες και έχουν καταστραφεί στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Επιπλέον, 180 εκ. € αφορούν σε εργασίες ανακατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που έχουν σημειωθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και 86 εκ. € σε αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πρόσφατων πυρκαγιών στις περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης.

Για την οριστικοποίηση της πρότασης Αναθεώρησης απαιτείται η ενσωμάτωση του ως άνω αιτήματος στο αρχικό κείμενο της πρότασης. Κατά συνέπεια, όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το κείμενο της πρότασης Αναθεώρησης οριστικοποιηθεί και εγκριθεί, θα είναι στη διάθεση της Βουλής και των Ελλήνων πολιτών».

Επικρίνοντας την απάντηση αυτή το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει:

«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ζήτησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, με αίτηση κατάθεσης εγγράφων που υπέγραψαν όλα τα μέλη βουλευτές του Κινήματος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, σε συνέχεια σχετικής επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Α’ Αθήνας Παύλου Γερουλάνου, δύο πολύ συγκεκριμένα έγγραφα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

1. Το πλήρες κείμενο της πρότασης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υπέβαλε η ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31 Αυγούστου, και

2. Το πλήρες κείμενο της πρότασης της ελληνικής κυβέρνησης για την διεκδίκηση νέων πόρων από την Ε.Ε. μετά τα πρόσφατα πλήγματα στον εθνικό παραγωγικό ιστό από τις θεομηνίες που έπληξαν τη χώρα.

Απαιτούμε διαφάνεια. Θέλουμε να μελετήσουμε τη συνολική πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για τους ευρωπαϊκούς πόρους που εισέρχονται στη χώρα για να συνεισφέρουμε και εμείς στην εθνική προσπάθεια. Και θέλουμε να δούμε πώς διαπραγματεύεται, και πόσο αποτελεσματικά, η ελληνική κυβέρνηση. Περιμέναμε τα έγγραφα – τα οποία δεν είναι κρατικά μυστικά.

Η κυβέρνηση απάντησε στις 19 Οκτωβρίου 2023. Δεν έστειλε τίποτα. Ούτε ένα έγγραφο από αυτά που ζητήθηκαν.

Παρά μόνο μία έκθεση ιδεών 5 παραγράφων η οποία ολοκληρώνεται με την κατάπτυστη υπεκφυγή: “όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το κείμενο της πρότασης Αναθεώρησης οριστικοποιηθεί και εγκριθεί, θα είναι στη διάθεση της Βουλής και των Ελλήνων πολιτών».

Κρατάνε κρυφά δηλαδή αυτά που ζήτησαν, θα δημοσιοποιήσουν μόνο αυτά που θα εγκριθούν. Προφανώς για να μην υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Γιατί; Τι φοβούνται; Είναι αδιανόητη η άρνηση να καταθέσουν τα πλήρη κείμενα που υπέβαλε η ελληνική κυβέρνηση. Αδιανόητη. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δεν θα το αφήσει το ζήτημα έτσι. Γιατί τέτοιες συμπεριφορές αντιτάσσονται στον εποικοδομητικό διάλογο, καταρρακώνουν τη διαμόρφωση εθνικών στρατηγικών και προσβάλλουν την Δημοκρατία».

