“Το Πρωινό” - Σαμπρίνα: Ο Λιαδέλης και ο γιος μας είναι πολύ καλά μετά την περιπέτειά τους (βίντεο)

Τι είπε για το περιστατικό σε μπαρ του Βόλου. Τι της είπε ο γιος της.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος ο πρώην μπασκετμπολίστας και ιδιοκτήτης μπαρ Παναγιώτης Λιαδέλης, που μαζί με υπαλλήλους του ξυλοκόπησαν έναν 27χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος πυροβόλησε με όπλο κρότου έξω από το μαγαζί του.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα gegonota.news, ο μόνος περιοριστικός όρος που επιβλήθηκε για τους έξι εμπλεκόμενους στο επεισόδιο του ξυλοδαρμού είναι να εμφανίζονται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους κάθε μήνα.

«Όλοι ελεύθεροι, όλα καλά», είπε ο δικηγόρος των συλληφθέντων, Γιάννης Καραγκιόζος μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Star. Εκτός από τον Παναγιώτη Λιαδέλη, ελεύθερος αφέθηκε και ο 19χρονος γιος του.





Η Σαμπρίνα, πρώην σύζυγός του Παναγιώτη Λιαδέλη μίλησε στο "Πρωινό" και ανέφερε πως "είναι και οι δύο πολύ καλά. Ευτυχώς το τέλος ήταν αίσιο και φυσικά δίκαιο". Ενώ συμπλήρωσε πως "κάθε μάνα καταλαβαίνει τι πέρασα. Ας πουνε για μένα ό,τι θέλουν αλλά είναι πολύ άσχημο να συνδέεται το όνομα ενός νέου παιδιού με κάτι τέτοιο. Για αυτό άλλωστε και ο γιος μου επέλεξε να μην μου πει τίποτα για να μην με στεναχωρήσει".

Πώς έγινε το περιστατικό έξω από το μπαρ στον Βόλο

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (15/10) όταν δύο Αλβανικής καταγωγής θαμώνες του μπαρ, διαπληκτίστηκαν με άλλον θαμώνα, επίσης Αλβανικής καταγωγής.

Οι δύο Αλβανοί έφυγαν από το σημείο με το περιστατικό εκείνη την ώρα να θεωρείται λήξαν, ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψαν. Άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα με όπλο κρότου με αποτέλεσμα να πανικοβληθούν οι θαμώνες του μπαρ και περαστικοί

