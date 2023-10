Life

“Το Πρωινό”: Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης για το ενδεχόμενο γάμου με τη νέα του σύντροφο (βίντεο)

Τι είπε για τα αδιάκριτα βλέμματα αλλά και τις αντιδράσεις μετά την δημοσιοποιήση της σχέσης τους.

Μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης του με την πρώην παίκτρια ριάλιτι μόδας, Τζόρτζια Σιακαβάρα, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τη σχέση τους.

Όπως εξομολογήθηκε, ο 83χρονος νομικός και συγγραφέας, το πρώτο πράγμα που πρόσεξε πάνω στην 49χρονη ήταν η εμφάνισή της.

"Εγώ σχετίζομαι μία ωραία κοπέλα. Για ποιο θέμα απασχολεί; Για να καταλάβω, γιατί ενδιαφέρει το κοινό εάν εγώ παντρευτώ ή δεν παντρευτώ μια κοπέλα; Γιατί ενδιαφέρει; Άλλωστε μας αφήνει αδιάφορους το τι λένε οι τρίτοι" είπε ο κ. Πλεύρης, ενώ όπως τόνισε "δέχθηκα πάρα πολλά τηλέφωνα, πάρα πολλά τηλέφωνα και με συνεχάρησαν για το γούστο μου!

Σχετικά με την πρώτη τους γνωριμίας είπε πως "το πρώτο πράγμα, φυσικά την εμφάνιση, πάρα πολύ όμορφη. Δεν είναι μόνο όμορφη, είναι και μορφωμένη, διότι έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και είναι και ένας πολύ καλός ελκυστικός χαρακτήρας" ενώ στο ενδεχόμενο γάμου ο κ. Πλεύρης επεσήμανε πως "Δεν το σκεφτόμαστε ακόμη".

Σε ερώτηση για το αν τον ενοχλούν τα αδιάκριτα βλέμματα ανέφερε πως "τρώμε κάθε βράδυ έξω χωρίς να μας ενδιαφέρουν τα σχόλια και οι γύρω μας".

